Новый Renault Clio: Возрождение легенды с современным дизайном

Спортивный дух и экономичность: Каким будет новый Renault Clio

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В 2027 году Renault представит шестое поколение Clio, которое ознаменует переход к новому дизайнерскому направлению бренда — чувственному "латинскому" стилю. Модель призвана укрепить позиции хетчбэка в сегменте компактных авто, сочетая спортивную динамику с современной эстетикой. Эксклюзивные визуализации демонстрируют плавные линии кузова и акценты, отсылающие к классическим решениям Renault.

Фото: commons.wikimedia.org by Benespit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Renault Clio 4 поколение

Как пояснил директор по дизайну Renault Group Лоренс ван ден Аккер в интервью Auto Express, вдохновением для обновления Clio стали рестайлинговые версии легендарных Renault 5 и Renault 4. Эти проекты позволили переосмыслить подход к созданию "икон будущего", к которым компания относит Clio, Scenic и Espace. Глава дизайнерского подразделения Renault Жиль Видаль подчеркнул, что статус культовой модели подтверждается лишь спустя десятилетия, однако уже сейчас Clio задаёт тренды благодаря сочетанию современности и эмоциональности.

Разделение на "легендарные" и "перспективные" модели стало основой стратегии Renault. Электрические R4 и R5 позиционируются как дань наследию, тогда как Clio сохранит гибридные силовые установки. По словам Аккера, такой подход исключает конкуренцию между линейками и чётко определяет целевую аудиторию. Несмотря на различия в платформах (CMF-B для Clio и AmpR Small для R5), 70% компонентов шасси унифицированы. Однако электромобиль получил большие 18-дюймовые колёса благодаря компактной моторной установке, в то время как Clio сохранит 17-дюймовые диски для комфортной езды по городу.

В Великобритании новая Clio, вероятно, будет доступна только с гибридной трансмиссией. Как отметили в Renault, выбор силовых агрегатов осложняется ужесточением экологических норм Euro 7, которые вступят в силу в 2026 году. Ещё одним вызовом станет разработка версии с правым рулём, однако высокая доля Clio в продажах бренда (30% в 2024 году) и уход Ford Fiesta с рынка повышают шансы на появление модели в британских салонах к 2027 году.

Дизайн шестого поколения делает акцент на аэродинамике: скошенная линия крыши, спойлер и рельефные грани снижают сопротивление воздуху. Решение избегать избытка хромированных деталей в пользу "умной графики" подсветки и объёмных арок, вдохновлённых концептом Embleme 2024, подчёркивает стремление к минимализму. Интерьер получит обновлённую мультимедийную систему на базе Android с голосовым управлением и экологичные материалы: переработанные пластик, металлы и ткани составят до 30% компонентов к 2030 году.

Уточнения

Renault Group, Группа «Рено́» — французская автомобилестроительная корпорация, основанная в 1899 году. Штаб-квартира компании находится в городе Булонь-Бийанкур, недалеко от Парижа. Входит в Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Renault заняла 644-е место.



