Замена свечей зажигания — когда стоит бежать в сервис, а когда можно подождать

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Свечи зажигания — важнейший элемент двигателя, обеспечивающий стабильную работу автомобиля. Но многие водители недооценивают их роль и меняют слишком поздно, что может привести к серьезным последствиям. Когда же стоит задуматься о замене?

Фото: Wikipedia by Aidan Wojtas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ свечи зажигания

Ключевые признаки износа свечей

Редактор издания "За рулем" Алексей Ревин объясняет, что основным критерием замены свечей является пробег, указанный в регламенте автомобиля.

"Важно понимать, что свечи не портятся от времени — их износ связан исключительно с наработкой", — подчеркивает эксперт.

Но что делать, если до замены по пробегу еще далеко, а двигатель уже ведет себя странно? Вот тревожные симптомы, на которые стоит обратить внимание:

— Проблемы с холодным запуском. Если машина заводится с трудом, особенно в прохладную погоду, причиной может быть плохая искра из-за износа свечей.

— Перебои в работе двигателя. При неисправных свечах мотор может "троить" — это проявляется в нестабильных оборотах, вибрации и падении мощности.

— Загорается Check engine. В некоторых случаях система диагностики автомобиля может сигнализировать о пропусках зажигания.

Чем грозит задержка с заменой

Многие автомобилисты пренебрегают своевременной заменой свечей, не осознавая, что это может привести к дорогостоящему ремонту. Алексей Ревин предупреждает, что последствия могут быть серьезными:

— Поломка свечи. В худшем случае ее часть может попасть в цилиндр и повредить двигатель.

— Выход из строя катушки зажигания. Из-за плохой работы свечей катушка может перегореть, а ее замена обойдется недешево.

— Неисправность каталитического нейтрализатора. Если топливо не сгорает полностью, катализатор выходит из строя, а его ремонт или замена стоят десятки тысяч рублей.

Когда менять свечи

Чтобы избежать проблем, стоит придерживаться регламента производителя, но если появились тревожные симптомы, лучше не тянуть. Проверка и своевременная замена свечей помогут сэкономить деньги и продлить жизнь двигателю.

Уточнения

Свеча зажигания — устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях. Классифицируются как искровые, дуговые, накаливания, каталитические, полупроводниковые поверхностного разряда, плазменные воспламенители и другие.

