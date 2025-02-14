Российские водители пересаживаются на электрокары: анализ рынка 2022-2024

За последние два года популярность электромобилей в России увеличилась в шесть раз. Согласно исследованию агентства "Автостат", на начало 2024 года в стране зарегистрировано около 59,6 тыс. автомобилей с батарейным питанием, причём лидером по распространённости остаётся Nissan.
Динамика продаж новых электрокаров демонстрирует устойчивый рост: в 2022 году было реализовано 3 тыс. единиц, в 2023-м — 14,1 тыс., а в 2024-м — уже 17,8 тыс. При этом объёмы импорта сократились с 18,5 тыс. машин в 2023 году до 12,2 тыс. в 2024-м. Эксперты связывают это с развитием локального производства — за период с 2022 по конец 2024 года в России выпустили около 9,3 тыс. электромобилей, включая модели "Москвич", "Амберавто" и "Evolute".
Структура электропарка страны остаётся концентрированной: свыше 40% приходится на Nissan Leaf и Zeekr 001. Среди брендов лидируют Nissan (16,7 тыс. единиц), Zeekr (11,2 тыс.) и Tesla (6,7 тыс.). Несмотря на шестикратный рост спроса, доля электромобилей в общем автопарке России пока не превышает 0,12%.
2024 год стал рекордным для рынка: самой продаваемой моделью оказался Zeekr 001, за ним следуют "Москвич 3е" и Zeekr X.
Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.). Электромобиль следует отличать от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электрической передачей.
Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.