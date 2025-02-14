Российские водители пересаживаются на электрокары: анализ рынка 2022-2024

Взрывной рост рынка электромобилей в России: спрос увеличился в шесть раз

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За последние два года популярность электромобилей в России увеличилась в шесть раз. Согласно исследованию агентства "Автостат", на начало 2024 года в стране зарегистрировано около 59,6 тыс. автомобилей с батарейным питанием, причём лидером по распространённости остаётся Nissan.

Фото: Own work by S5A-0043 is licensed under The copyright holder of this file allows anyone to use it for any purpose, provided that the copyright holder is properly attributed. Zeekr 007

Динамика продаж новых электрокаров демонстрирует устойчивый рост: в 2022 году было реализовано 3 тыс. единиц, в 2023-м — 14,1 тыс., а в 2024-м — уже 17,8 тыс. При этом объёмы импорта сократились с 18,5 тыс. машин в 2023 году до 12,2 тыс. в 2024-м. Эксперты связывают это с развитием локального производства — за период с 2022 по конец 2024 года в России выпустили около 9,3 тыс. электромобилей, включая модели "Москвич", "Амберавто" и "Evolute".

Структура электропарка страны остаётся концентрированной: свыше 40% приходится на Nissan Leaf и Zeekr 001. Среди брендов лидируют Nissan (16,7 тыс. единиц), Zeekr (11,2 тыс.) и Tesla (6,7 тыс.). Несмотря на шестикратный рост спроса, доля электромобилей в общем автопарке России пока не превышает 0,12%.

2024 год стал рекордным для рынка: самой продаваемой моделью оказался Zeekr 001, за ним следуют "Москвич 3е" и Zeekr X.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.). Электромобиль следует отличать от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электрической передачей.



