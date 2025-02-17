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Динамика пропала: как проверить, не стал ли ваш двигатель слабее

1:16
Авто

Со временем даже исправный мотор начинает работать менее эффективно, и разгон уже не тот. Но насколько сильно снижается мощность?

двигатель
Фото: wikipedia by X-Ray91270, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
двигатель

Почему двигатель теряет мощность:

  • Износ деталей. Постепенный износ поршневой группы, клапанов и других компонентов приводит к падению мощности на 20-30%.
  • Загрязнение системы впуска. Нагар на дроссельной заслонке и впускном коллекторе снижает подачу воздуха.
  • Состояние топлива и масла. Качество горючего и своевременная замена моторного масла влияют на эффективность работы двигателя.
  • Коробка передач и ходовая часть. Потери мощности могут быть связаны с трансмиссией и сопротивлением колес.
  • Реальные условия эксплуатации. Производители тестируют автомобили в идеальных условиях, но в реальной жизни показатели всегда ниже.

Как определить падение мощности

Для точных измерений потребуется динамометрический стенд, который покажет реальную мощность двигателя.

Снижение мощности — естественный процесс, но своевременное обслуживание и контроль технического состояния помогут сохранить динамику автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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