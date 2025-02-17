Динамика пропала: как проверить, не стал ли ваш двигатель слабее

Со временем даже исправный мотор начинает работать менее эффективно, и разгон уже не тот. Но насколько сильно снижается мощность?
Почему двигатель теряет мощность:
Для точных измерений потребуется динамометрический стенд, который покажет реальную мощность двигателя.
Снижение мощности — естественный процесс, но своевременное обслуживание и контроль технического состояния помогут сохранить динамику автомобиля.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.