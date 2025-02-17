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Авто с пробегом у дилера: идеальная машина или ловушка для покупателя

1:06
Авто

Приобретение машины с пробегом у официальных продавцов кажется безопасным решением, но на практике это далеко не всегда так.

Женщина подписывает договор
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина подписывает договор

Основные недостатки покупки б/у авто в автосалоне:

  • Завышенная цена. Дилеры включают в стоимость предпродажную подготовку и свою наценку.
  • Ограниченный выбор. Частные объявления предлагают больше машин и разнообразных комплектаций.
  • Отсутствие прозрачной истории. Владелец авто может честно рассказать о его состоянии, а в салоне этот момент тщательно скрывают.
  • Скрытые дефекты. Автосалоны маскируют проблемы, проводя косметический ремонт и выдавая аварийные машины за исправные.
  • Перепродажа "проблемных" авто. Дилеры нередко скупают битые машины, устраняют явные повреждения и выставляют их как "идеальные".

Покупка авто у частника зачастую безопаснее и выгоднее: можно проверить историю, договориться о скидке и избежать переплаты за маркетинговые уловки дилеров.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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