Авто с пробегом у дилера: идеальная машина или ловушка для покупателя

1:06 Your browser does not support the audio element. Авто

Приобретение машины с пробегом у официальных продавцов кажется безопасным решением, но на практике это далеко не всегда так.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина подписывает договор

Основные недостатки покупки б/у авто в автосалоне:

Завышенная цена. Дилеры включают в стоимость предпродажную подготовку и свою наценку.

Ограниченный выбор. Частные объявления предлагают больше машин и разнообразных комплектаций.

Отсутствие прозрачной истории. Владелец авто может честно рассказать о его состоянии, а в салоне этот момент тщательно скрывают.

Скрытые дефекты. Автосалоны маскируют проблемы, проводя косметический ремонт и выдавая аварийные машины за исправные.

Перепродажа "проблемных" авто. Дилеры нередко скупают битые машины, устраняют явные повреждения и выставляют их как "идеальные".

Покупка авто у частника зачастую безопаснее и выгоднее: можно проверить историю, договориться о скидке и избежать переплаты за маркетинговые уловки дилеров.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

