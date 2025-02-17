Авто с пробегом у дилера: идеальная машина или ловушка для покупателя

Приобретение машины с пробегом у официальных продавцов кажется безопасным решением, но на практике это далеко не всегда так.
Основные недостатки покупки б/у авто в автосалоне:
Покупка авто у частника зачастую безопаснее и выгоднее: можно проверить историю, договориться о скидке и избежать переплаты за маркетинговые уловки дилеров.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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