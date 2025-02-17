Пыль – главный пассажир вашего авто: избавляемся от него раз и навсегда

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Многие водители сталкиваются с тем, что уже через пару дней после мойки пыль вновь оседает на передней панели. Однако есть простой способ предотвратить это.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чистка машины

Почему пыль быстро оседает в салоне:

Статическое электричество на пластиковых поверхностях притягивает частицы пыли.

Сухой воздух в салоне способствует скоплению пыли быстрее обычного.

Использование неподходящих чистящих средств ускоряет загрязнение панелей.

Как бороться с пылью в салоне:

Используйте полироль с антистатиком — она снижает притяжение пыли к пластику.

Наносите средство после каждой мойки, чтобы сохранить эффект на несколько недель.

Обрабатывайте не только переднюю панель, но и карты дверей, центральную консоль и молдинги.

Избегайте агрессивных чистящих составов, которые разрушают защитный слой пластика.

Применение антистатика позволяет замедлить оседание пыли в салоне и надолго сохранить его чистоту.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

