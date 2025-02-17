Пыль – главный пассажир вашего авто: избавляемся от него раз и навсегда

Многие водители сталкиваются с тем, что уже через пару дней после мойки пыль вновь оседает на передней панели. Однако есть простой способ предотвратить это.
Почему пыль быстро оседает в салоне:
Как бороться с пылью в салоне:
Применение антистатика позволяет замедлить оседание пыли в салоне и надолго сохранить его чистоту.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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