Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три весенних подкормки, которые заставят пионы цвести так, что прохожие будут заглядываться
У стилиста Влада Лисовца диагностировали онкологию на поздней стадии
Быть в форме супергероя поможет такой стиль питания: что в течение дня ест актёр, сыгравший Тора?
Зимой едим экзотические фрукты — но не все знают этот важный нюанс
Как очистить ванну: 7 хитростей, которые сэкономят время и силы
Неопределенность сохраняется. Точная орбита астероида 2024 YR4 станет известна только в 2028 году
При гастрите и язве яблоки есть нельзя, и вот почему
Неожиданные минусы моющего пылесоса, о которых вам никто не скажет
Тренеры не расскажут: 9 мощных упражнений с гирями для новичков

Пыль – главный пассажир вашего авто: избавляемся от него раз и навсегда

1:02
Авто

Многие водители сталкиваются с тем, что уже через пару дней после мойки пыль вновь оседает на передней панели. Однако есть простой способ предотвратить это.

Чистка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чистка машины

Почему пыль быстро оседает в салоне:

  • Статическое электричество на пластиковых поверхностях притягивает частицы пыли.
  • Сухой воздух в салоне способствует скоплению пыли быстрее обычного.
  • Использование неподходящих чистящих средств ускоряет загрязнение панелей.

Как бороться с пылью в салоне:

  • Используйте полироль с антистатиком — она снижает притяжение пыли к пластику.
  • Наносите средство после каждой мойки, чтобы сохранить эффект на несколько недель.
  • Обрабатывайте не только переднюю панель, но и карты дверей, центральную консоль и молдинги.
  • Избегайте агрессивных чистящих составов, которые разрушают защитный слой пластика.

Применение антистатика позволяет замедлить оседание пыли в салоне и надолго сохранить его чистоту.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
5 вещей, которые выдадут неряшливость хозяев — даже если дома чисто
Недвижимость
5 вещей, которые выдадут неряшливость хозяев — даже если дома чисто Аудио 
Зачем дачники сажают кедры? 5 причин, о которых вы не догадывались
Садоводство, цветоводство
Зачем дачники сажают кедры? 5 причин, о которых вы не догадывались Аудио 
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Недвижимость
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению Аудио 
Популярное
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки

Выбрасываете кожуру от апельсинов и мандаринов? Зря! Оказывается, её можно использовать для ароматизации, уборки и даже защиты от насекомых. Разбираем 8 крутых способов!

Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
Новейший Як-130М. Удивит учебно-боевыми задачами, штурмовыми операциями и борьбой с БПЛА Дмитрий Плотников ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области Любовь Степушова Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Последние материалы
Неожиданные минусы моющего пылесоса, о которых вам никто не скажет
Тренеры не расскажут: 9 мощных упражнений с гирями для новичков
Бабушка отказалась от таблеток и начала пить этот чай — результат поразил всех
ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области
Если собака постоянно роняет миску, это не случайность — разберёмся, в чём дело
Этот способ разморозки творога удивил меня — он сохраняет структуру идеально
Пыль – главный пассажир вашего авто: избавляемся от него раз и навсегда
Неочевидные риски: как привычки и повседневные действия могут привести к раку
Этот секрет знали ещё наши бабушки: рассада будет мощной, а урожай — рекордным
Легкий способ скорректировать лицо с помощью румян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.