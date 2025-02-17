АЗС и магия исчезновения: куда пропадают миллилитры бензина

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Заправка автомобиля кажется простым процессом, но за ней скрываются мелкие хитрости, способные уменьшить траты на топливо в долгосрочной перспективе.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Заправка автомобиля

Почему не стоит заправляться на фиксированную сумму

Современные топливные колонки работают с минимальной погрешностью, но есть нюанс:

При заправке по литрам система отмеряет точный объем.

При оплате по сумме оборудование может округлять выдачу топлива, что приводит к недоливу в 10-20 мл за раз.

Как минимизировать потери:

Заправляйтесь по литражу, а не по сумме — это позволит получить точный объем топлива.

Используйте карты лояльности — скидки и бонусы компенсируют небольшие погрешности.

Заправляйтесь на проверенных АЗС, где ниже риск махинаций с недоливом.

Избегайте заправки "до полного” — лучше заранее знать нужное количество топлива.

При правильном подходе можно сэкономить на топливе без лишних усилий, просто меняя привычный способ оплаты.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

