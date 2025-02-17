АЗС и магия исчезновения: куда пропадают миллилитры бензина

Заправка автомобиля кажется простым процессом, но за ней скрываются мелкие хитрости, способные уменьшить траты на топливо в долгосрочной перспективе.
Современные топливные колонки работают с минимальной погрешностью, но есть нюанс:
Как минимизировать потери:
При правильном подходе можно сэкономить на топливе без лишних усилий, просто меняя привычный способ оплаты.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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