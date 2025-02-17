Автомойка без разводов: как правильно наносить пену и смывать грязь

Автомойки самообслуживания становятся всё популярнее, но не все водители знают, как правильно пользоваться "Керхером", чтобы не повредить ЛКП.
Основные ошибки при мойке авто:
Как правильно мыть машину?:
Грамотная мойка занимает всего 7-10 минут и позволяет избежать повреждений кузова. Используйте правильную последовательность шагов, и автомобиль останется чистым без разводов и царапин.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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