Автомойка без разводов: как правильно наносить пену и смывать грязь

Автомойки самообслуживания становятся всё популярнее, но не все водители знают, как правильно пользоваться "Керхером", чтобы не повредить ЛКП.

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Основные ошибки при мойке авто:

Начало с воды под высоким давлением: это может испортить краску, особенно если недавно был кузовной ремонт.

Смывка грязи перед нанесением пены: пена не подействует в полную силу и просто стечёт с кузова.

Протирание тряпкой после мойки: так можно оставить разводы и микроцарапины.

Как правильно мыть машину?:

Сначала нанесите пену, начиная с нижней части автомобиля, и оставьте на 3-4 минуты. Смывайте теплой водой сверху вниз, чтобы избежать потёков грязи. Используйте деминерализованную воду для финального ополаскивания — так не останется разводов. Удалите влагу водосгоном, а не тряпкой, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие.

Грамотная мойка занимает всего 7-10 минут и позволяет избежать повреждений кузова. Используйте правильную последовательность шагов, и автомобиль останется чистым без разводов и царапин.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

