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Вашу машину могут не взять в ремонт: автосервисы избегают этих поломок

1:08
Авто

Владельцы подержанных машин могут столкнуться с отказом в ремонте на СТО. Причина проста — невыгодность таких работ для механиков.

Автомеханик осматривает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомеханик осматривает машину

Какие неисправности не хотят устранять?:

  • Смазка рамных внедорожников: много точек обработки, но низкая стоимость услуги делает её неинтересной для сервиса.
  • Ремонт светодиодной оптики: СТО чаще предлагают замену фар целиком, хотя перепайка блока управления стоит в разы дешевле.
  • Замена привода ГРМ: на старых премиум-авто требует сложного демонтажа, а значит, много времени.
  • Неисправности электропроводки: сложная диагностика делает такие ремонты убыточными.
  • Редкие модели: Volkswagen Phaeton и Mazda RX-8 часто получают отказ в обслуживании из-за специфики конструкции.

Некоторые виды ремонта слишком затратны по времени, а редкие машины и сложные электронные системы пугают механиков. В таких случаях стоит искать узкопрофильные сервисы или мастеров, специализирующихся на конкретных марках.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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