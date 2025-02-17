Вашу машину могут не взять в ремонт: автосервисы избегают этих поломок

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Владельцы подержанных машин могут столкнуться с отказом в ремонте на СТО. Причина проста — невыгодность таких работ для механиков.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомеханик осматривает машину

Какие неисправности не хотят устранять?:

Смазка рамных внедорожников: много точек обработки, но низкая стоимость услуги делает её неинтересной для сервиса.

много точек обработки, но низкая стоимость услуги делает её неинтересной для сервиса. Ремонт светодиодной оптики : СТО чаще предлагают замену фар целиком, хотя перепайка блока управления стоит в разы дешевле.

: СТО чаще предлагают замену фар целиком, хотя перепайка блока управления стоит в разы дешевле. Замена привода ГРМ : на старых премиум-авто требует сложного демонтажа, а значит, много времени.

: на старых премиум-авто требует сложного демонтажа, а значит, много времени. Неисправности электропроводки : сложная диагностика делает такие ремонты убыточными.

: сложная диагностика делает такие ремонты убыточными. Редкие модели: Volkswagen Phaeton и Mazda RX-8 часто получают отказ в обслуживании из-за специфики конструкции.

Некоторые виды ремонта слишком затратны по времени, а редкие машины и сложные электронные системы пугают механиков. В таких случаях стоит искать узкопрофильные сервисы или мастеров, специализирующихся на конкретных марках.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

