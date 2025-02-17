Вашу машину могут не взять в ремонт: автосервисы избегают этих поломок

Владельцы подержанных машин могут столкнуться с отказом в ремонте на СТО. Причина проста — невыгодность таких работ для механиков.
Какие неисправности не хотят устранять?:
Некоторые виды ремонта слишком затратны по времени, а редкие машины и сложные электронные системы пугают механиков. В таких случаях стоит искать узкопрофильные сервисы или мастеров, специализирующихся на конкретных марках.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Выбрасываете кожуру от апельсинов и мандаринов? Зря! Оказывается, её можно использовать для ароматизации, уборки и даже защиты от насекомых. Разбираем 8 крутых способов!