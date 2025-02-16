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Дизельный двигатель: почему его любят фермеры, но игнорируют горожане

1:15
Авто

Споры между сторонниками дизеля и бензина не утихают, хотя в России этот вопрос уже не так актуален — доля продаж дизельных легковушек минимальна. Тем не менее, у дизельных ДВС есть немало сильных сторон.

D-4S Boxer Engine of Toyota 86
Фото: Own work by Cllackr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
D-4S Boxer Engine of Toyota 86

В чём дизель лучше бензина?:

  • Экономичность: расход ниже на 2-3 литра на 100 км, особенно в городе.
  • Тяга и низкие обороты: дизельные моторы уверенно преодолевают бездорожье.
  • Экология: выбросы CO₂ у дизеля ниже, чем у бензина.
  • Современные дизели стали тише и комфортнее, особенно в премиальных моделях.

Какие у дизеля слабые стороны?:

  • Цена выше на 100 000+ рублей, поэтому окупаемость возможна только при большом пробеге.
  • Дороже обслуживание и ремонт.
  • Зимние проблемы: дизельное топливо густеет в мороз, а без автономного отопителя запуск может стать испытанием.

Выбор между бензином и дизелем — не вопрос однозначного превосходства, а дело личных предпочтений и условий эксплуатации. Дизель выгоден при дальних поездках, высокой нагрузке и экономии топлива, но требует особого подхода в морозы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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