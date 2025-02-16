Дизельный двигатель: почему его любят фермеры, но игнорируют горожане

Споры между сторонниками дизеля и бензина не утихают, хотя в России этот вопрос уже не так актуален — доля продаж дизельных легковушек минимальна. Тем не менее, у дизельных ДВС есть немало сильных сторон.
В чём дизель лучше бензина?:
Какие у дизеля слабые стороны?:
Выбор между бензином и дизелем — не вопрос однозначного превосходства, а дело личных предпочтений и условий эксплуатации. Дизель выгоден при дальних поездках, высокой нагрузке и экономии топлива, но требует особого подхода в морозы.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Глубоководный телескоп, установленный в море у берегов Сицилии, зарегистрировал необычное нейтрино — "частицу духов Вселенной", природа которой остается нераскрытой.