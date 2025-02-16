Допы в автосалоне: когда стоит соглашаться, а когда — требовать возврата

Покупая новый автомобиль, будьте готовы к тому, что дилер предложит целый список дополнительных услуг. Иногда это полезные опции, но чаще — навязанные аксессуары, за которые необязательно платить.
Автосалон не имеет права принуждать клиента к покупке допоборудования и отказывать в продаже машины без этих услуг. Однако многие покупатели соглашаются, не зная, что деньги можно вернуть.
Как защитить свои права?:
Некоторые предложения, например, зимняя резина или антикоррозийная обработка, могут оказаться полезными. Но такие аксессуары лучше покупать по собственной инициативе, а не под давлением.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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