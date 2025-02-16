Допы в автосалоне: когда стоит соглашаться, а когда — требовать возврата

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Покупая новый автомобиль, будьте готовы к тому, что дилер предложит целый список дополнительных услуг. Иногда это полезные опции, но чаще — навязанные аксессуары, за которые необязательно платить.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка новой машины в автосалоне

Можно ли отказаться от допов

Автосалон не имеет права принуждать клиента к покупке допоборудования и отказывать в продаже машины без этих услуг. Однако многие покупатели соглашаются, не зная, что деньги можно вернуть.

Как защитить свои права?:

Отклонить навязанные услуги и требовать продать авто без допов.

Если уже оплатили ненужные опции, обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Для возврата денег потребуется судебное разбирательство — важно собрать все чеки и доказательства.

Когда допы действительно полезны

Некоторые предложения, например, зимняя резина или антикоррозийная обработка, могут оказаться полезными. Но такие аксессуары лучше покупать по собственной инициативе, а не под давлением.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

