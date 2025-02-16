Машина то глохнет, то ревёт: 7 причин, почему мотор ведёт себя странно

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Иногда во время поездки мотор начинает работать нестабильно: обороты скачут, а в худшем случае двигатель может заглохнуть. Причин этому несколько, и не все требуют сложной диагностики.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт автомобиля на СТО

Основные причины нестабильных оборотов

Некачественное топливо может вызвать засорение форсунок и образование нагара на свечах зажигания. В таком случае помогает замена свечей и переход на более качественное топливо. Загрязнение топливного фильтра или проблемы с топливным насосом также приводят к нестабильной работе двигателя. Простая замена фильтра может решить проблему.

Неисправности системы зажигания, такие как изношенные высоковольтные провода или катушки, требуют их замены для восстановления стабильных оборотов. Клапан EGR, отвечающий за рециркуляцию выхлопных газов, со временем покрывается сажей и засоряется, что приводит к перебоям в работе двигателя. Вариант решения — его очистка или замена.

Сбои в работе датчика положения дроссельной заслонки или регулятора холостого хода могут потребовать диагностики и калибровки. Электронный блок управления двигателем тоже способен давать сбои, но в этом случае потребуется обращение в сервис для перепрошивки или ремонта.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

