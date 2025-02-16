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Цены на масло растут быстрее инфляции, но у нас есть запасной вариант

1:11
Авто

За последние два года цены на автомобильные масла и фильтры выросли в 2-4 раза, что вынуждает водителей искать альтернативные решения. Однако качественное обслуживание можно сохранить, не переплачивая за импортные расходники.

Моторное масло
Фото: commons.wikimedia. org by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License
Моторное масло

Российские технические жидкости — достойная замена

Во многих иномарках можно безопасно использовать отечественное моторное масло. Например, продукция "Лукойл" имеет допуски Volkswagen, Skoda, Porsche, BMW, Kia, Toyota и Hyundai.

С охлаждающими жидкостями ситуация также не вызывает опасений. Российские антифризы давно соответствуют мировым стандартам, обеспечивая эффективную защиту двигателя.

Тормозные жидкости от отечественных производителей по характеристикам не уступают зарубежным аналогам и применяются даже в автомобилях иностранных брендов.

Выбирая проверенные российские технические жидкости, можно снизить затраты на обслуживание, не жертвуя ресурсом двигателя и тормозной системы. Главное — убедиться в наличии соответствующих допусков.

Уточнения

Автомоби́ль  — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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