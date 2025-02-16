Цены на масло растут быстрее инфляции, но у нас есть запасной вариант

За последние два года цены на автомобильные масла и фильтры выросли в 2-4 раза, что вынуждает водителей искать альтернативные решения. Однако качественное обслуживание можно сохранить, не переплачивая за импортные расходники.
Во многих иномарках можно безопасно использовать отечественное моторное масло. Например, продукция "Лукойл" имеет допуски Volkswagen, Skoda, Porsche, BMW, Kia, Toyota и Hyundai.
С охлаждающими жидкостями ситуация также не вызывает опасений. Российские антифризы давно соответствуют мировым стандартам, обеспечивая эффективную защиту двигателя.
Тормозные жидкости от отечественных производителей по характеристикам не уступают зарубежным аналогам и применяются даже в автомобилях иностранных брендов.
Выбирая проверенные российские технические жидкости, можно снизить затраты на обслуживание, не жертвуя ресурсом двигателя и тормозной системы. Главное — убедиться в наличии соответствующих допусков.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!