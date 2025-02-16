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АКПП – как лифт, а механика – как лестница: на одном удобно, а на другом – надёжно

1:39
Авто

Споры между сторонниками механики и автомата ведутся десятилетиями. Несмотря на популярность АКПП, механическая коробка передач сохраняет ряд весомых преимуществ, особенно в суровых условиях эксплуатации.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Экономичность и эффективность

МКПП позволяет сократить расход топлива, особенно при плавном переключении передач и использовании накатного движения. АКПП, напротив, может забирать до 30% мощности двигателя, снижая его общую производительность.

Лёгкий запуск в мороз

Механика выигрывает в холодное время года. Владелец может выжать сцепление, разорвав связь между трансмиссией и двигателем, что облегчает запуск мотора. АКПП требует большего усилия от стартера, поскольку масляная жидкость в коробке густеет на морозе.

Завести авто с разряженным аккумулятором проще

Автомобиль с механикой можно завести с толкача, спустив его с уклона и включив передачу. В случае с автоматом такой вариант невозможен, так как АКПП не имеет жёсткой связи между мотором и колесами.

Удобство при поломке

Машину с МКПП можно отбуксировать без риска серьёзных повреждений. АКПП же требует строгих условий буксировки и в большинстве случаев нуждается в эвакуаторе.

Обслуживание дешевле и проще

Механическая коробка передач меньше нагружает двигатель, реже выходит из строя и не требует дорогостоящего обслуживания. АКПП нуждается в большем объёме трансмиссионной жидкости, что увеличивает затраты на её замену.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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