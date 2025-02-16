Скрипят, мажут, оставляют разводы: может, пора перестать мучить дворники

Щётки стеклоочистителя со временем теряют свою эффективность, оставляя разводы и ухудшая обзор. Особенно это становится заметно осенью, когда осадки и грязь на дорогах становятся частым явлением. Однако правильный уход может существенно продлить срок их службы.

Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вид с лобового стекла

Что разрушает щётки

Абразивные частицы пыли и песка, оседающие на стекле, ускоряют износ резины. Если включать дворники по сухому стеклу, они быстро теряют эластичность. Наледь на стекле — ещё одна причина преждевременного выхода из строя. Многие водители используют щётки для удаления льда, но это приводит к повреждению резиновой кромки. Вместо этого сначала стоит очистить стекло ручным скребком.

Со временем на самих щётках скапливается грязь, делая резину жёсткой и менее эластичной. Чтобы этого избежать, достаточно регулярно протирать резиновую часть влажной тканью.

Как сохранить стеклоочистители в рабочем состоянии?:

Не включать дворники на сухом стекле.

Очищать лобовое стекло от песка и грязи перед поездкой.

Удалять лёд скребком, а не дворниками.

Регулярно протирать щётки влажной салфеткой или тряпкой с незамерзающей жидкостью.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

