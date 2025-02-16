Роботы и вариаторы не прижились в России: вот почему водители им не доверяют

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Роботизированные коробки передач и вариаторы CVT активно устанавливаются в современные автомобили, но у российских водителей они по-прежнему не вызывают доверия. Несмотря на развитие технологий, многие предпочитают классические АКПП.

Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License роботизированная коробка передач

Что не так с роботами

Роботизированные трансмиссии бывают с одним и двумя сцеплениями. Коробки с одним сцеплением морально устарели: они часто дергаются при переключениях, перегреваются в пробках и могут откатываться на подъёмах.

Роботы с двумя сцеплениями получили больше доверия, но ранние версии оказались ненадёжными и требовали дорогостоящего ремонта. Современные конструкции с "мокрыми" сцеплениями улучшили ситуацию, но их ресурс всё же ниже, чем у классических АКПП.

Проблемы вариаторов CVT

Вариаторные коробки обеспечивают плавность хода и экономию топлива, но имеют строгие ограничения:

Не любят резких ускорений.

Плохо переносят буксование в грязи и снегу.

Не предназначены для буксировки прицепов.

Японские CVT обладают хорошим ресурсом, но китайские аналоги часто выходят из строя задолго до заявленного пробега.

Почему классические АКПП остаются фаворитами

Автоматы с гидротрансформатором служат 400-500 тысяч км, не требуют частого обслуживания и легко переносят тяжёлые нагрузки. В отличие от роботов и вариаторов, они надёжнее и реже вызывают проблемы после завершения гарантийного срока.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

