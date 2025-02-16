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Если холостой ход убивает мотор, почему таксисты ездят по полмиллиона километров

1:38
Авто

Водители часто спорят о влиянии холостого хода на ресурс двигателя. Одни считают, что работа мотора на месте ускоряет износ, другие уверены, что современные ДВС спроектированы с учётом таких условий.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

Может ли холостой ход повредить мотор

Существует мнение, что на холостых оборотах поршневая группа недостаточно смазывается, что приводит к износу деталей и задиром в цилиндрах. Однако это миф: инженеры учитывают такие нагрузки, а маслонасос продолжает обеспечивать давление масла даже на малых оборотах.

Когда холостой ход действительно опасен

Современные двигатели часто имеют небольшой объём картера, а рядом с ним расположена выхлопная труба, которая перегревает масло. Если мотор долго работает в пробках, масло теряет свои свойства быстрее, поэтому его нужно менять по моточасам, а не только по пробегу.

Как часто менять масло при городской эксплуатации?:

  • Синтетическое масло сохраняет свойства 250-300 моточасов.
  • Средняя городская скорость 30 км/ч — это 9000 км пробега за этот период.
  • Если машина часто стоит в пробках, замену масла лучше проводить через 7000-8000 км.

Холостой ход не наносит критического вреда мотору, если соблюдать регламент ТО и не затягивать с заменой масла. Гораздо опаснее игнорировать частые остановки в пробках и менять масло только по километражу, не учитывая моточасы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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