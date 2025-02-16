Если холостой ход убивает мотор, почему таксисты ездят по полмиллиона километров

Водители часто спорят о влиянии холостого хода на ресурс двигателя. Одни считают, что работа мотора на месте ускоряет износ, другие уверены, что современные ДВС спроектированы с учётом таких условий.
Существует мнение, что на холостых оборотах поршневая группа недостаточно смазывается, что приводит к износу деталей и задиром в цилиндрах. Однако это миф: инженеры учитывают такие нагрузки, а маслонасос продолжает обеспечивать давление масла даже на малых оборотах.
Современные двигатели часто имеют небольшой объём картера, а рядом с ним расположена выхлопная труба, которая перегревает масло. Если мотор долго работает в пробках, масло теряет свои свойства быстрее, поэтому его нужно менять по моточасам, а не только по пробегу.
Как часто менять масло при городской эксплуатации?:
Холостой ход не наносит критического вреда мотору, если соблюдать регламент ТО и не затягивать с заменой масла. Гораздо опаснее игнорировать частые остановки в пробках и менять масло только по километражу, не учитывая моточасы.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!