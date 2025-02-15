Когда ремонт авто – это квест: найдите, чего не хватает после визита в сервис

1:35 Your browser does not support the audio element. Авто

С уходом иностранных автопроизводителей всё больше водителей обращаются в частные СТО, но качество ремонта в таких местах может значительно варьироваться. Чтобы не стать жертвой мошенничества, важно внимательно осматривать автомобиль перед его получением.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Механик на СТО чинит машину

Основные схемы обмана в сервисах

Кража каталитического нейтрализатора — одна из распространённых махинаций. Его удаляют для последующей перепродажи, оставляя следы сварки в зоне установки. Осмотр днища сразу выявит эту проблему. Заменённые запчасти тоже могут стать предметом махинаций. Иногда вместо новых деталей ставят старые б/у аналоги, а оригинальные комплектующие отправляются на продажу. Чтобы этого избежать, стоит требовать возврат снятых запчастей.

Ложная диагностика подвески — ещё одна уловка. Автовладельцу сообщают о якобы серьёзных неисправностях, заставляя срочно покупать новые компоненты, которые затем продают, а взамен устанавливают дешёвые аналоги. Даже при замене масла возможны манипуляции. Некоторые механики отказываются снимать защиту картера из-за заржавевших креплений и просто откачивают масло через щуп, оставляя старый масляный фильтр на месте.

Перед тем как забирать автомобиль из сервиса, важно осматривать его снизу, требовать возврат заменённых деталей и следить за качеством выполненных работ. Это поможет избежать ненужных трат и сохранить машину в исправном состоянии.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

