Руль трясётся – что это: неправильный шиномонтаж или твоя машина уже пишет завещание

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Вибрация рулевого колеса — это не просто неприятный эффект, а возможный сигнал о серьёзных неисправностях. Чтобы разобраться в проблеме, важно учитывать, на какой скорости и в каких условиях она возникает.

Фото: wikimedia.org by BP63Vincent, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Автовладелец за рулем в движущейся машине

Основные причины вибрации руля

Дисбаланс колёс часто проявляется на скорости 70-100 км/ч. Причиной может быть налипшая грязь на дисках или неравномерный износ шин. Проблемы с тормозами вызывают дрожь при торможении. Если тормозные колодки изношены или тормозные диски деформированы, возникает неравномерное замедление, что передаётся на руль.

Износ рулевых наконечников может привести к ухудшению управляемости и лёгкому подёргиванию руля во время движения. Люфт рулевой рейки проявляется увеличенным свободным ходом рулевого колеса. Если вовремя не устранить проблему, это приведёт к ещё большему снижению контроля над автомобилем.

Грыжа на шине или повреждённый диск могут вызывать вибрацию даже на малых скоростях. Такие повреждения часто появляются после удара о бордюр или попадания в яму. Ослабленные болты колеса — серьёзная угроза безопасности. Если колесо крепится недостаточно плотно, при движении возникает характерная вибрация, которая может усилиться с увеличением скорости.

Проблемы с креплениями двигателя проявляются в виде вибрации даже на стоянке при работающем моторе. Изношенные подушки ДВС теряют свою упругость, что передаёт колебания на кузов и рулевую колонку.

Любая вибрация руля требует внимания. Если её игнорировать, проблема может усугубиться и повлиять на безопасность вождения. Лучше не откладывать диагностику и устранение неисправностей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

