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Топ-7 самых популярных автомобилей в Китае – и только три из них китайские

1:49
Авто

Китайский рынок — один из крупнейших в мире, с ежемесячными продажами около 2 миллионов автомобилей. Однако, несмотря на множество местных марок, среди самых популярных моделей в Китае остаётся немало иностранных брендов.

Tesla Model S
Фото: Wikipedia by Granada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tesla Model S

Лидеры китайского авторынка

BYD Song PLUS занимает первое место — это электромобиль, который покупают 31-33 тысячи раз в месяц. Бренд BYD стремительно растёт, увеличив продажи на 130% за год.

На втором месте традиционно Volkswagen. Самая популярная модель — VW Lavida, ежемесячно расходящаяся тиражом 30-32 тысячи экземпляров.

Toyota Camry занимает третью строчку, находя своих владельцев в количестве 28-30 тысяч в месяц. В Китае доступны как бензиновые, так и гибридные версии этой модели.

Следом идёт Honda CR-V с результатом 27-28 тысяч продаж в месяц, отражая интерес китайцев к кроссоверам.

На пятом месте расположился Changan CS75 Plus, который продаётся 26-27 тысяч раз в месяц. Интересно, что в Китае цена на Changan почти вдвое ниже, чем в России.

Закрывают список лидеров Geely Atlas и Tesla Model Y - каждая из этих моделей расходится по 23-24 тысячи экземпляров в месяц.

Почему китайцы выбирают иностранные авто

Несмотря на развитие местного автопрома, многие китайцы считают иномарки статусными. Однако ситуация меняется, и местные бренды, особенно в сегменте электромобилей, постепенно завоёвывают рынок.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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