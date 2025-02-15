Автосалоны зарабатывают на твоей машине: как дилеры уменьшают твою выгоду

Программа Trade In кажется удобным способом избавиться от старого автомобиля и получить скидку на новый. Однако перекупщики с опытом утверждают, что выгода от такой сделки зачастую оказывается сомнительной.
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Подписание договора
В чём удобство трейд-ина?:
Не нужно искать покупателя и вести переговоры.
Нет затрат на рекламу и предпродажную подготовку.
Оформление документов берёт на себя дилер.
Основные недостатки программы
Заниженная оценка автомобиля Дилеры выкупают машины на 30-40% дешевле рыночной стоимости. Скидка на новый автомобиль в итоге не покрывает потерянных денег.
Ограниченный выбор Сдать авто можно только в салон конкретного бренда, а значит, в замен предложат лишь автомобили этой марки.
Нет возможности взять подержанный автомобиль Многие автовладельцы предпочли бы вложить деньги в более престижную модель с пробегом, но трейд-ин работает только при покупке новых машин.
Манипуляции со стороны менеджеров Специалисты отдела трейд-ин фактически выполняют роль перекупщиков. Они используют психологические приёмы, чтобы убедить клиента согласиться на невыгодные условия.
Трейд-ин удобен, но финансово невыгоден. Если главная цель — получить максимальную цену за авто, лучше продать его самостоятельно.
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.