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Автосалоны зарабатывают на твоей машине: как дилеры уменьшают твою выгоду

1:26
Авто

Программа Trade In кажется удобным способом избавиться от старого автомобиля и получить скидку на новый. Однако перекупщики с опытом утверждают, что выгода от такой сделки зачастую оказывается сомнительной.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

В чём удобство трейд-ина?:

  • Не нужно искать покупателя и вести переговоры.
  • Нет затрат на рекламу и предпродажную подготовку.
  • Оформление документов берёт на себя дилер.

Основные недостатки программы

  1. Заниженная оценка автомобиля
    Дилеры выкупают машины на 30-40% дешевле рыночной стоимости. Скидка на новый автомобиль в итоге не покрывает потерянных денег.
  2. Ограниченный выбор
    Сдать авто можно только в салон конкретного бренда, а значит, в замен предложат лишь автомобили этой марки.
  3. Нет возможности взять подержанный автомобиль
    Многие автовладельцы предпочли бы вложить деньги в более престижную модель с пробегом, но трейд-ин работает только при покупке новых машин.
  4. Манипуляции со стороны менеджеров
    Специалисты отдела трейд-ин фактически выполняют роль перекупщиков. Они используют психологические приёмы, чтобы убедить клиента согласиться на невыгодные условия.

Трейд-ин удобен, но финансово невыгоден. Если главная цель — получить максимальную цену за авто, лучше продать его самостоятельно.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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