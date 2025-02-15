Автосалоны зарабатывают на твоей машине: как дилеры уменьшают твою выгоду

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Программа Trade In кажется удобным способом избавиться от старого автомобиля и получить скидку на новый. Однако перекупщики с опытом утверждают, что выгода от такой сделки зачастую оказывается сомнительной.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

В чём удобство трейд-ина?:

Не нужно искать покупателя и вести переговоры.

Нет затрат на рекламу и предпродажную подготовку.

Оформление документов берёт на себя дилер.

Основные недостатки программы

Заниженная оценка автомобиля

Дилеры выкупают машины на 30-40% дешевле рыночной стоимости. Скидка на новый автомобиль в итоге не покрывает потерянных денег. Ограниченный выбор

Сдать авто можно только в салон конкретного бренда, а значит, в замен предложат лишь автомобили этой марки. Нет возможности взять подержанный автомобиль

Многие автовладельцы предпочли бы вложить деньги в более престижную модель с пробегом, но трейд-ин работает только при покупке новых машин. Манипуляции со стороны менеджеров

Специалисты отдела трейд-ин фактически выполняют роль перекупщиков. Они используют психологические приёмы, чтобы убедить клиента согласиться на невыгодные условия.

Трейд-ин удобен, но финансово невыгоден. Если главная цель — получить максимальную цену за авто, лучше продать его самостоятельно.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

