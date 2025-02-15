Если каждое утро начинается с подкачки шин, пора искать настоящую причину

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Наступила осень, и многие водители уже переобулись в зимнюю резину. Однако через пару дней после шиномонтажа колёса могут оказаться приспущенными. Если прокола нет, значит, причина в другом.

Фото: Wikipedia by Ildar Sagdejev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ спущенное колесо автомобиля

Деформация литых дисков

Лёгкосплавные диски популярны благодаря дизайну и доступной цене, но они склонны к повреждениям. Даже небольшие нарушения геометрии могут вызвать утечку воздуха.

Трещины в диске

Наезд на острый край асфальта, бордюр или камень может привести к образованию трещин, через которые медленно уходит воздух.

Повреждения при шиномонтаже

Если во время установки шины была повреждена зона прилегания к диску, воздух начнёт выходить, даже если внешне покрышка выглядит целой.

Потеря формы резины

Неправильное хранение и эксплуатация могут привести к деформации шин. Это вызывает вибрации при движении, ускоренный износ подвески и постепенную потерю давления.

Микротрещины от солнца

Со временем ультрафиолет разрушает структуру резины, провоцируя появление едва заметных трещин. Через них воздух медленно выходит, и приходится регулярно подкачивать колёса.

Изношенный ниппель

Этот маленький элемент часто остаётся без внимания, но если он изношен или повреждён, воздух будет медленно уходить, даже если всё остальное в порядке.

Если колёса спускают без видимых повреждений, стоит проверить диски, качество монтажа и состояние самой резины. Это поможет избежать частых подкачек и снизить риск аварийной ситуации на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

