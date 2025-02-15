Как вернуть светопропускную способность фарам, не тратя деньги на замену

Со временем фары автомобиля неизбежно тускнеют, снижая эффективность освещения и ухудшая видимость в тёмное время суток. Разбирать фары для чистки — сложная задача, но есть способ вернуть им прозрачность без лишних хлопот.
Даже герметичные фары со временем загрязняются. Пыль и микрочастицы проникают через вентиляционные клапаны, а стареющие уплотнители теряют эластичность, что способствует накоплению налёта на отражателях и стекле.
Как очистить фары без разборки?:
После внутренней очистки стоит отполировать внешнюю поверхность фары. Это поможет устранить помутнение, вызванное воздействием пыли и грязи.
Этот простой метод позволяет освежить фары без сложных разборок и специализированного оборудования, улучшив освещённость дороги и безопасность движения.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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