Как вернуть светопропускную способность фарам, не тратя деньги на замену

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Со временем фары автомобиля неизбежно тускнеют, снижая эффективность освещения и ухудшая видимость в тёмное время суток. Разбирать фары для чистки — сложная задача, но есть способ вернуть им прозрачность без лишних хлопот.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мойка машины

Почему фары тускнеют изнутри

Даже герметичные фары со временем загрязняются. Пыль и микрочастицы проникают через вентиляционные клапаны, а стареющие уплотнители теряют эластичность, что способствует накоплению налёта на отражателях и стекле.

Как очистить фары без разборки?:

Демонтируйте фары. Это облегчит процесс чистки. Приготовьте раствор. Налейте в фару тёплую воду с небольшим количеством средства для мытья посуды. Добавьте мягкие кусочки микрофибры. Они помогут удалить загрязнения. Энергично потрясите фару. Вода растворит налёт, а ткань снимет его с отражателя. Промойте дистиллированной водой. Это удалит остатки моющего средства и предотвратит появление разводов. Высушите фару. Можно оставить её на воздухе или ускорить процесс феном с минимальной температурой.

Дополнительная обработка

После внутренней очистки стоит отполировать внешнюю поверхность фары. Это поможет устранить помутнение, вызванное воздействием пыли и грязи.

Этот простой метод позволяет освежить фары без сложных разборок и специализированного оборудования, улучшив освещённость дороги и безопасность движения.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

