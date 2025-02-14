Не запомнили сигналы регулировщика? Этот забавный стишок решит проблему раз и навсегда

На дороге знаки регулировщика играют важную роль, обеспечивая безопасность движения в сложных ситуациях. Они особенно актуальны, когда светофоры не работают или необходимо вручную контролировать поток транспорта.
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дорожная полиция
Главные жесты регулировщика
Поднятая вверх правая рука — все транспортные средства должны остановиться, за исключением тех, кто уже находится на перекрёстке.
Руки вытянуты в стороны — движение запрещено во всех направлениях.
Повороты корпуса: если регулировщик стоит к водителям спиной или грудью, движение запрещено. Если же он повёрнут боком — разрешено двигаться вдоль его спины и груди.
Быстро выучить знаки регулировщика поможет стишок:
Палка вверх устремлена — стоять всем велит она.
Смотри, палка смотрит вправо — ехать нет у тебя права.
Смотри, палка смотрит в рот — рули правый поворот.
Смотри, палка смотрит влево — поезжай как королева.
Коли грудь или спина — для водителя стена!
P.S. палка смотрит в рот — жест, когда жезл находится около лица автоинспектора.