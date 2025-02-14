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Не запомнили сигналы регулировщика? Этот забавный стишок решит проблему раз и навсегда

1:13
Авто

На дороге знаки регулировщика играют важную роль, обеспечивая безопасность движения в сложных ситуациях. Они особенно актуальны, когда светофоры не работают или необходимо вручную контролировать поток транспорта.

дорожная полиция
Фото: Wikimedia Commons by Stefan Kühn is licensed under Public domain
дорожная полиция

Главные жесты регулировщика

  • Поднятая вверх правая рука — все транспортные средства должны остановиться, за исключением тех, кто уже находится на перекрёстке.
  • Руки вытянуты в стороны — движение запрещено во всех направлениях.
  • Повороты корпуса: если регулировщик стоит к водителям спиной или грудью, движение запрещено. Если же он повёрнут боком — разрешено двигаться вдоль его спины и груди.

Быстро выучить знаки регулировщика поможет стишок:

  • Палка вверх устремлена — стоять всем велит она.
  • Смотри, палка смотрит вправо — ехать нет у тебя права.
  • Смотри, палка смотрит в рот — рули правый поворот.
  • Смотри, палка смотрит влево — поезжай как королева.
  • Коли грудь или спина — для водителя стена!

P.S. палка смотрит в рот — жест, когда жезл находится около лица автоинспектора.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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