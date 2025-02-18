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Я бы купил бюджетный авто, но производители навязывают ненужные технологии

1:47
Авто

Американские автопроизводители сталкиваются с растущим спросом на доступные машины, но не спешат предлагать действительно бюджетные модели. Вместо этого компании снижают стоимость существующих авто за счет упрощенных комплектаций, но даже самые "дешевые" варианты остаются дорогими из-за встроенных мультимедийных систем, которые навязываются покупателям.

Автомагнитола
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомагнитола

Почему в Европе машины дешевле

В Европе производители уже внедрили более экономичные решения. Например, Fiat Grande Panda Pop избавился от встроенного экрана и предлагает вместо него держатель для смартфона и USB-порт — водитель может использовать свое мобильное устройство в качестве мультимедийной системы. Аналогичный подход применяют Volkswagen Up! и ультракомпактный электромобиль Citroën Ami. Такие модели сохраняют функциональность, но обходятся без дорогих технологий.

Бесполезные экраны, которые быстро устаревают

Еще одна проблема современных автомобилей — стремительное устаревание мультимедийных комплексов. Например, встроенные системы Porsche Cayenne 2013 года и Audi A3 2016 года уже не поддерживают Apple CarPlay, что делает их функции практически бесполезными в 2025 году. Производители могли бы снизить стоимость автомобилей, отказавшись от разработки сложных мультимедийных систем в пользу универсального решения — интеграции с мобильными телефонами водителей.

Пока американский рынок продолжает предлагать дорогие "бюджетные" автомобили, европейские автопроизводители доказывают, что доступные машины без излишеств вполне возможны.

Уточнения

Мультимедиа — данные, или содержание, которые представляются одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд. Например, в одном объекте-контейнере может содержаться, помимо текстовой — звуковая, графическая и видеоинформация, а также, возможно, — способ интерактивного взаимодействия с ней.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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