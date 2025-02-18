Теперь даже пассажиры рискуют правами — штрафы за пьянство за рулем ужесточили

С 1 января 2025 года в России ужесточились наказания за вождение в нетрезвом виде. Теперь нарушителям придется раскошелиться еще больше, а некоторые и вовсе могут оказаться за решеткой.
Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) повысили штраф за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Теперь за это придется заплатить 45 тысяч рублей, а также попрощаться с водительскими правами на 1,5-2 года. Ранее штраф был 30 тысяч рублей, а срок лишения прав остался без изменений.
Если владелец машины передал управление пьяному водителю, наказание будет таким же: штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Если за рулем окажется человек без водительского удостоверения или уже лишенный прав, наказание еще жестче:
Нет. За вождение в нетрезвом виде скидка не предусмотрена, даже если заплатить в первые 20 дней.
Власти надеются, что повышение штрафов снизит число нарушений и сделает дороги безопаснее. Но поможет ли это, покажет время.
Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
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