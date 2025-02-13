Машина выглядела идеально, но одна деталь выдала её прошлое

2:21 Your browser does not support the audio element. Авто

Покупка машины на вторичном рынке — всегда лотерея. Даже с идеальными документами и привлекательным ценником авто может скрывать неочевидные проблемы. Один из главных рисков — попасть на машину, которая работала в такси или каршеринге. Эти автомобили эксплуатируются в жестких условиях и, несмотря на ухоженный внешний вид, могут потребовать серьезных вложений после покупки.

Фото: Wikipedia by Mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ каршеринг

На что смотреть при осмотре автомобиля

По словам эксперта по развитию сервиса "Ремонт и ТО" компании "Передовые Платежные Решения" Олеси Яшиной, определить машину, использовавшуюся в пассажироперевозках, можно по нескольким признакам.

Высокий пробег при небольшом возрасте. Таксопарки и каршеринг активно используют авто, поэтому за два-три года пробег может перевалить за 100-200 тысяч километров.

Таксопарки и каршеринг активно используют авто, поэтому за два-три года пробег может перевалить за 100-200 тысяч километров. Сильный износ салона. Протертая обивка сидений, грязный ковролин, потертости на дверных панелях и руле — все это говорит о частом использовании.

Протертая обивка сидений, грязный ковролин, потертости на дверных панелях и руле — все это говорит о частом использовании. Следы крепления оборудования. Остатки от таксометра, видеорегистратора или других устройств — явный признак работы в такси.

Кузовные дефекты и техническое состояние

Эксплуатация в такси или каршеринге часто связана с небольшими авариями, поэтому такие машины могут иметь:

Царапины и сколы на кузове, особенно на бамперах

Следы от наклеек служб такси или каршеринга

Признаки коррозии на днище из-за постоянных поездок по городу

Технические нюансы, которые стоит учитывать

Частые ТО. В таксопарках машины обслуживаются чаще, но не всегда качественно. Проверьте сервисную книжку на предмет специфических работ, например, частой замены деталей, которые редко выходят из строя у частных владельцев.

В таксопарках машины обслуживаются чаще, но не всегда качественно. Проверьте сервисную книжку на предмет специфических работ, например, частой замены деталей, которые редко выходят из строя у частных владельцев. Изношенные шины. Из-за большого пробега покрышки могут быть чрезмерно стерты даже при небольшом возрасте авто.

Если вы хотите купить надежную машину, внимательно проверяйте историю автомобиля, изучайте его состояние и не полагайтесь только на слова продавца. Иногда лучше заплатить чуть больше за авто с прозрачной историей, чем потом тратить деньги на бесконечный ремонт.