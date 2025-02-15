Опасный перерасход масла: когда обычный долив превращается в серьёзную проблему

Даже у полностью исправного двигателя расход масла является нормальным явлением. Однако если его уровень начинает падать слишком быстро, это может свидетельствовать о проблемах в моторе.

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Какой расход масла считается нормальным

Для исправного двигателя расход составляет 20-50 граммов на 1000 км. У старых моторов этот показатель может доходить до 100-200 граммов на 1000 км. Если от замены до замены расходуется около 400 граммов масла из 5 литров, это не критично.

Когда переживать не стоит?:

Повышенный расход масла возможен при движении с прицепом, по горам или в жаркую погоду.

Для старых автомобилей с пробегом свыше 150 000 км допустима потеря до половины объёма масла за период замены.

Когда стоит бить тревогу

Если автомобиль не подвергался высоким нагрузкам, но масло уходит слишком быстро, стоит обратиться в сервис.

Возможные причины повышенного расхода масла:

Износ маслосъёмных колпачков и поршневых колец.

Нарушения в системе вентиляции картера.

Утечки из-под прокладок и другие скрытые неисправности.

Если расход масла остаётся в пределах нормы и увеличивается только при экстремальных условиях, беспокоиться не стоит. Но если уровень падает без видимых причин, важно провести диагностику, чтобы предотвратить серьёзные поломки двигателя.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

