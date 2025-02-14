Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Между небом и морем: преодолеваем 1200 ступеней на пути к итальянской деревне
Будь в тренде в 2025: лучшие брюки, которые заменят джинсы!
Дерево-долгожитель открыло новые горизонты в изучении Земли
Исторический минимум: Центробанк заявил о рекордно низкой безработице в России
Добавьте этот ингредиент — и сливки станут пышными и устойчивыми
Тефлоновая посуда всё ещё опасна? Вот что вам следует знать
Совместимость растений: как не испортить урожай винограда
Как у бабушки — нежные и румяные блины, которые съедят все до последнего
Змея в ванной: как москвичка справилась с незваным гостем с помощью пылесоса

Оставил на передаче, а машина уехала? Вот почему это может произойти

1:47
Авто

Автомобили с механической коробкой передач по-прежнему популярны, а многие водители привыкли оставлять их на передаче вместо использования стояночного тормоза. Однако действительно ли этого достаточно?

ручной тормоз
Фото: Wikipedia by Ballista, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ручной тормоз

Почему передача не заменяет ручной тормоз

Когда автомобиль припаркован, передача может удерживать его от скатывания, если выбрана правильно:

  • Задняя передача — для стоянки на спуске.
  • Вторая или третья передача — для парковки на подъёме.

Однако даже в этом случае необходимо использовать ручной тормоз. Кроме того, важно поворачивать колёса так, чтобы в случае непредвиденного движения машина не оказалась на проезжей части.

Какие проблемы могут возникнуть?:

  • Износ ремня ГРМ. Частое оставление автомобиля на передаче создаёт нагрузку на механизм, что может привести к растяжению ремня.
  • Дополнительное напряжение на коробку передач. Передача удерживает машину за счёт сопротивления двигателя, что со временем увеличивает нагрузку на детали трансмиссии.
  • Рывок при запуске. Если водитель забудет, что машина стоит на передаче, при запуске двигатель может дёрнуть авто вперёд.

Особый риск для дизельных машин

У дизельных автомобилей есть ещё одна особенность: в редких случаях при скатывании на передаче двигатель может самопроизвольно завестись. Это особенно актуально для старых моделей, где система впрыска топлива может среагировать на вращение колёс.

Использование стояночного тормоза обязательно, даже если машина стоит на передаче. Это снижает нагрузку на трансмиссию, предотвращает неожиданный рывок при запуске и защищает от опасных ситуаций.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
Авто
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис Аудио 
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?
Наука и техника
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь? Аудио 
Поставки газа по трубопроводам из России могут вырасти в два раза
Экономика и бизнес
Поставки газа по трубопроводам из России могут вырасти в два раза
Популярное
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис

Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?

Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Верный друг на долгие годы: эти породы собак почти никогда не болеют
Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова Гробница с тайной: кем была шестипалая женщина, похороненная 9000 лет назад? Игорь Буккер Цена цивилизации: фараоны оплатили античность, а индейцы — Возрождение Игорь Лавровский
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений
Как вырастить арбузы, которые лопаются от сахара? Важен каждый шаг
Волшебный маринад всего из двух ингредиентов превратит даже самое жёсткое мясо в нежное и сочное
Волшебный маринад всего из двух ингредиентов превратит даже самое жёсткое мясо в нежное и сочное
Последние материалы
Заботьтесь о своем питомце правильно: 5 причин не носить часто собаку на руках
Маска для лица с яичным белком: потрясающие результаты всего за 20 минут
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Экзотические страны, где можно найти гостиничные номера от 500 рублей за ночь
Нобелевский лауреат Бейкер и его команда создают ферменты будущего с помощью ИИ
Один напиток перед сном — и вы забудете о бессоннице
Работу найдут 4000 человек: в Кемеровской области появится новая экономическая зона
Сергей Лазарев показал отель, в котором отдыхает с детьми в Дубае
15 февраля: Сретение, YouTube и День памяти воинов-интернационалистов
Как не потерять доверие кошки: 15 действий, которых следует избегать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.