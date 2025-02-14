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Замена тормозных колодок – не так просто, как кажется: 6 важных этапов, которые нельзя пропустить

1:51
Авто

С ростом цен на сервисные услуги всё больше водителей решаются на самостоятельное обслуживание автомобилей. Однако даже такая простая операция, как замена тормозных колодок, требует внимательности и точного соблюдения всех этапов.

Тормозные диски
Фото: Own work by Dan Lindsay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тормозные диски

Чистота рабочих поверхностей

Перед заменой колодок важно очистить суппорты и тормозные диски от грязи и пыли. Загрязнения могут ухудшить работу тормозной системы и ускорить её износ.

Осмотр тормозных дисков и шлангов

Перед установкой новых колодок необходимо проверить тормозные диски с обеих сторон. Глубокие царапины или борозды говорят о необходимости их замены или проточки. Также следует осмотреть резиновые тормозные шланги на предмет трещин и повреждений.

Возвращение тормозных цилиндров

При сильном износе старых колодок тормозные цилиндры могут оказаться слишком выдвинутыми. Если их не вернуть в исходное положение, новые колодки установятся неправильно, что ухудшит эффективность торможения.

Замена смазки направляющих

Старую смазку на направляющих суппорта следует удалить и заменить свежей. Также нужно проверить состояние резиновых пыльников: если они повреждены, металл может начать ржаветь, что приведёт к заеданию колодок.

Контроль уровня тормозной жидкости

После замены колодок необходимо проверить уровень тормозной жидкости. Если он ниже нормы, жидкость либо доливают, либо полностью меняют, поскольку со временем она впитывает влагу и теряет эффективность.

Как избежать проблем

Тщательное выполнение всех этапов позволит сохранить эффективность тормозной системы и избежать опасных ситуаций на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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