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Обычная пластиковая бутылка – плохая идея для заправки бензина

1:17
Авто

Многие автомобилисты сталкиваются с отказом сотрудников АЗС наливать бензин в пластиковые канистры. При этом клиентам предлагают купить "правильные" ёмкости в магазине при заправке. Это забота о безопасности или просто способ продать дополнительные товары?

Канистра бензина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Канистра бензина

В чём опасность обычных пластиковых канистр

Распространён миф, что отказ связан с недостаточной прочностью бутылок — якобы тонкие стенки могут не выдержать давления паров бензина. На самом деле проблема в другом: пластиковые ёмкости, не предназначенные для топлива, накапливают статическое электричество. Искра от разряда может привести к воспламенению паров бензина, а это уже реальный риск пожара.

Можно ли заправлять пластиковые канистры

Да, но только если они предназначены для бензина. Специальные ёмкости из антистатического пластика с соответствующей маркировкой можно свободно использовать. Именно их и предлагают водителям на АЗС вместо обычных бутылок.

Запрет на заправку обычных пластиковых канистр — это не маркетинговый ход, а мера безопасности. Чтобы избежать риска возгорания, для топлива нужно использовать только сертифицированные ёмкости.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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