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Незаметные махинации: как автосервисы обманывают клиентов и что с этим делать

Авто

Некоторые автосервисы зарабатывают не только на ремонте, но и на хитрых схемах, позволяющих завышать стоимость услуг. Чтобы избежать лишних трат, важно знать основные уловки недобросовестных мастеров.

Автомеханик осматривает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомеханик осматривает машину

Чтение отзывов перед посещением

Перед тем как отправиться в автосервис, стоит изучить отзывы в интернете. Если негативных комментариев подозрительно много, лучше поискать другое место.

Проверка документов перед подписанием

Автовладельцы часто не обращают внимания на заказ-наряды и акты приёма-передачи авто. Это ошибка: в документе могут оказаться ненужные услуги, которые увеличат итоговую сумму. Перед подписанием важно внимательно проверить каждую строку.

Не давать понять, что вы не разбираетесь в ремонте

Мастера сразу определяют уровень знаний клиента. Фразы вроде "я в этом не разбираюсь" делают автовладельца лёгкой добычей. Лучше демонстрировать уверенность и проявлять интерес к процессу.

Присутствие во время ремонта

Даже если нет технических знаний, стоять рядом с автомобилем во время ремонта — хороший способ снизить риск обмана. Механики стараются не совершать подозрительных действий, когда за ними наблюдают.

Контроль за запчастями

Подмена оригинальных запчастей на дешёвые аналоги — распространённая схема мошенничества. Оптимальное решение — приносить детали самостоятельно и требовать возврата заменённых комплектующих.

Как обезопасить себя

Чтобы не стать жертвой автосервиса, стоит заранее изучить репутацию мастерской, внимательно проверять документы, демонстрировать осведомлённость и следить за процессом ремонта.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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