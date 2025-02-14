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Фальшивые запчасти могут убить двигатель: как отличить подделку от оригинала

1:49
Авто

После роста цен на запчасти автомобилисты начали искать способы экономии, и этим пользуются мошенники. Подделки массово продаются под видом оригинальных деталей, а их использование может привести к серьёзным поломкам.

Ремонт автомобиля на СТО
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт автомобиля на СТО

Особенно часто подделывают расходные материалы, которые быстро расходуются и пользуются большим спросом. Раньше контрафакт в основном привозили из Китая, но теперь его активно производят и в России, причём нередко в гаражных условиях.

Один из популярных способов мошенничества — покупка пустых брендовых канистр из-под моторного масла. Их заполняют неизвестной жидкостью и продают как продукцию известных марок. Использование такого масла ведёт к проблемам с двигателем, поэтому покупать его стоит только в проверенных магазинах.

Не менее часто подделывают воздушные фильтры. Дешёвые аналоги делают из низкокачественных материалов, их уплотнители неплотно прилегают, из-за чего в двигатель проникает пыль и грязь, ускоряя износ деталей. Фальшивые масляные фильтры тоже распространены. Некачественные уплотнения могут привести к утечке масла, что чревато дорогостоящим ремонтом.

Помимо фильтров, мошенники активно подделывают лампочки, тормозные колодки, амортизаторы, свечи зажигания и ступичные подшипники. Иногда подделке подвергаются даже поршни, вкладыши и кольца двигателя. Использование таких деталей может привести к критическим поломкам автомобиля.

Как избежать подделок

Чтобы не нарваться на контрафакт, лучше покупать запчасти только у официальных дилеров и проверенных продавцов. Это поможет сохранить ресурс автомобиля и избежать серьёзных проблем.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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