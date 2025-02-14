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Автомобиль с этими функциями уйдёт с рынка быстрее – проверь, есть ли они у тебя

1:36
Авто

При покупке нового автомобиля мало кто задумывается о его последующей продаже. Однако наличие некоторых опций значительно повышает ликвидность машины на вторичном рынке.

руль
Фото: wikipediа by Mason Jones masonjonesphoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
руль

Автомобили известных брендов ценятся выше, особенно если в комплектации есть кондиционер или климат-контроль. В условиях плотного трафика парктроники и камеры заднего вида стали незаменимыми помощниками. Особенно ценятся модели с датчиками не только сзади, но и спереди.

Полный привод — важное преимущество, особенно в регионах с суровым климатом. Он увеличивает проходимость автомобиля и делает его более привлекательным для покупателей. В российских зимних условиях обогрев сидений, руля и лобового стекла стал одной из самых востребованных функций. Эти опции обеспечивают комфорт и делают автомобиль более привлекательным на рынке.

Современные автомобили сложно представить без USB-разъёмов. Они позволяют заряжать гаджеты, воспроизводить музыку и подключать смартфоны к мультимедийной системе автомобиля, что делает вождение удобнее. Светодиодные фары обеспечивают яркий свет, низкое энергопотребление и долгий срок службы. Они стали стандартом в современных автомобилях, и наличие такой опции повышает интерес покупателей.

Как повысить ликвидность автомобиля

Выбирая машину с полезными опциями, можно не только наслаждаться комфортом во время эксплуатации, но и в будущем продать авто быстрее и дороже.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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