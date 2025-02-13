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Масло, которое убивает твой двигатель: как старое смазочное вещество разрушает мотор

Авто

Многие водители считают, что небольшая задержка с заменой масла не приведёт к катастрофе. Однако игнорирование регламентных сроков может серьёзно сократить ресурс двигателя и привести к дорогостоящему ремонту.

масло
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
масло

Можно ли ездить без замены масла

Есть примеры, когда старые атмосферные моторы с чугунными блоками проезжали 90 000 км без замены масла и оставались на ходу. Однако современные турбированные двигатели гораздо менее устойчивы — они могут выйти из строя ещё до первого ТО, если масло не менять вовремя.

Что происходит с маслом при длительной эксплуатации?:

  • Оно теряет смазывающие свойства, увеличивая трение деталей.
  • Загустевает и перестаёт эффективно отводить тепло, что приводит к перегреву.
  • Выдавливает сальники, вызывая утечки и падение уровня масла.
  • Теряет присадки, что приводит к засорению масляных каналов.
  • Содержит металлическую стружку, которая превращает его в абразив и ускоряет износ двигателя.

Чем это грозит

Повышенное трение и перегрев вызывают быстрый износ компонентов двигателя, увеличенный расход топлива и риск заклинивания мотора. В критических случаях замена масла, пропущенная вовремя, может привести к капитальному ремонту или даже полному выходу двигателя из строя.

Менять масло необходимо строго по регламенту производителя (обычно раз в 10 000-15 000 км). Это продлит срок службы двигателя и убережёт от серьёзных затрат на ремонт.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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