Масло, которое убивает твой двигатель: как старое смазочное вещество разрушает мотор

Многие водители считают, что небольшая задержка с заменой масла не приведёт к катастрофе. Однако игнорирование регламентных сроков может серьёзно сократить ресурс двигателя и привести к дорогостоящему ремонту.
Есть примеры, когда старые атмосферные моторы с чугунными блоками проезжали 90 000 км без замены масла и оставались на ходу. Однако современные турбированные двигатели гораздо менее устойчивы — они могут выйти из строя ещё до первого ТО, если масло не менять вовремя.
Что происходит с маслом при длительной эксплуатации?:
Повышенное трение и перегрев вызывают быстрый износ компонентов двигателя, увеличенный расход топлива и риск заклинивания мотора. В критических случаях замена масла, пропущенная вовремя, может привести к капитальному ремонту или даже полному выходу двигателя из строя.
Менять масло необходимо строго по регламенту производителя (обычно раз в 10 000-15 000 км). Это продлит срок службы двигателя и убережёт от серьёзных затрат на ремонт.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.