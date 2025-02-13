Неисправности, из-за которых ремонт машины обойдётся дороже её стоимости

1:32 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобили с пробегом часто преподносят неприятные сюрпризы, а затраты на ремонт могут оказаться несоразмерными стоимости самой машины. В некоторых случаях логичнее продать автомобиль, чем пытаться восстановить его.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт автомобиля на СТО

Поломка автоматической коробки передач

Ремонт АКПП с заменой деталей может стоить до 200 000 рублей. Если машина стоит около 500 000 рублей, вложения в ремонт кажутся нецелесообразными.

Капитальный ремонт двигателя

Восстановление силового агрегата может обойтись в сумму, близкую к половине стоимости автомобиля. Это серьёзный повод задуматься о продаже.

Сквозная коррозия кузова

Борьба с ржавчиной требует больших затрат, особенно если повреждены несущие элементы.

Повреждения после ДТП

Если деформированы лонжероны, стойки крыши или другие ключевые элементы кузова, восстановление автомобиля станет крайне дорогостоящим.

Проблемы с электрикой и проводкой

На старых авто устранение неисправностей в электросистеме может превратиться в бесконечный процесс с неопределённым итогом.

Последствия затопления

После попадания в воду страдают все системы автомобиля, а запах сырости остаётся навсегда. Поломки могут появляться неожиданно, делая эксплуатацию непредсказуемой.

Если стоимость ремонта приближается к цене самого автомобиля, лучше продать его и вложить деньги в более надёжную машину.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

