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АИ-100 в твой мотор – как дорогой кофе в термос: приятно, но бесполезно

1:28
Авто

Многие автомобилисты спорят о том, как высокооктановое топливо влияет на двигатель. Одни уверены, что оно повышает мощность, другие боятся перегрева и повреждения клапанов. Но действительно ли АИ-100 так сильно отличается от привычного АИ-92?

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Как работает октановое число

Октановое число указывает на сопротивляемость топлива к детонации, но не на его энергоёмкость. Если двигатель рассчитан на АИ-92, он без проблем переварит АИ-100, но ощутимого прироста мощности не будет.

В каких случаях АИ-100 имеет смысл

Высокооктановый бензин нужен только для моторов с высокой степенью сжатия и специальными настройками зажигания, например, для турбированных двигателей. Они используют АИ-100 для предотвращения детонации и оптимального сгорания топлива.

Почему заливать АИ-100 в обычный двигатель бессмысленно

Если двигатель не предназначен для высокооктанового топлива, его работа не изменится. Теплота сгорания АИ-100 и АИ-92 различается незначительно, поэтому мощности больше не станет.

Для обычных автомобилей с атмосферными двигателями использование АИ-100 не принесёт заметных преимуществ. Оно оправдано только в случае турбомоторов, где высокая устойчивость к детонации действительно играет роль.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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