Аккумуляторы, которые выходят из строя быстрее, чем должны – в чём подвох

Многие водители замечают, что аккумуляторы, купленные в магазине, разряжаются быстрее и выходят из строя раньше, чем те, что были установлены на автомобиль с завода. В чём причина такой разницы?
Заводские аккумуляторы служат в среднем 5-6 лет, тогда как новые, купленные в магазине, могут не дожить и до трёх. Это связано с тем, что автопроизводители заключают жёсткие контракты с поставщиками, контролируя качество и тестируя батареи перед установкой. В магазинах же проверки менее строгие, а неправильное хранение может привести к преждевременному разряду.
Автомобили становятся всё более энергоёмкими, что увеличивает нагрузку на батареи. Кроме того, производители запчастей ориентируются на срок эксплуатации автомобилей (5-8 лет), создавая аккумуляторы с ограниченной долговечностью, чтобы снизить их себестоимость.
Если важна долговечность, стоит выбирать батареи с технологиями EFB или AGM:
При выборе аккумулятора важно учитывать не только цену, но и технологию производства, условия хранения и потребности автомобиля. Это поможет избежать частой замены батареи и лишних расходов.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.