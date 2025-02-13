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Аккумуляторы, которые выходят из строя быстрее, чем должны – в чём подвох

Авто

Многие водители замечают, что аккумуляторы, купленные в магазине, разряжаются быстрее и выходят из строя раньше, чем те, что были установлены на автомобиль с завода. В чём причина такой разницы?

Прикуривание автомобиля
Фото: Freepik by jcomp
Прикуривание автомобиля

Заводские и розничные аккумуляторы: в чём разница

Заводские аккумуляторы служат в среднем 5-6 лет, тогда как новые, купленные в магазине, могут не дожить и до трёх. Это связано с тем, что автопроизводители заключают жёсткие контракты с поставщиками, контролируя качество и тестируя батареи перед установкой. В магазинах же проверки менее строгие, а неправильное хранение может привести к преждевременному разряду.

Почему срок службы аккумуляторов снижается

Автомобили становятся всё более энергоёмкими, что увеличивает нагрузку на батареи. Кроме того, производители запчастей ориентируются на срок эксплуатации автомобилей (5-8 лет), создавая аккумуляторы с ограниченной долговечностью, чтобы снизить их себестоимость.

Какие аккумуляторы служат дольше

Если важна долговечность, стоит выбирать батареи с технологиями EFB или AGM:

  • EFB — срок службы 4-5 лет.
  • AGM — срок службы 6-8 лет, но стоимость выше.

При выборе аккумулятора важно учитывать не только цену, но и технологию производства, условия хранения и потребности автомобиля. Это поможет избежать частой замены батареи и лишних расходов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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