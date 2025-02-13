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Два комплекта шин – реальная экономия или бесполезная трата денег

1:30
Авто

Многие водители предпочитают покупать два комплекта шин сразу на литых дисках — зимний и летний. Это удобно: не нужно тратить время на шиномонтаж и можно самостоятельно менять колёса в межсезонье. Но насколько это оправдано с точки зрения долговечности?

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Фото: wikipedia by Bogdan M., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Когда начинаются проблемы

В первый год эксплуатации и до 20 000 км пробега шины обычно не вызывают нареканий. Однако уже на второй-третий год возможны проблемы с балансировкой, требующие визита в шиномонтаж.

К четвёртому году (50-60 тыс. км) могут появиться утечки воздуха и износ ниппелей, что также требует технического обслуживания. На пятом году (80-90 тыс. км) многие водители задумываются о замене шин из-за значительного износа.

Оправдаются ли затраты

Теоретически, покупка двух комплектов шин и дисков выгодна, если они прослужат 10 лет. Однако на практике большинство автомобилей продают раньше, а новые владельцы часто выбирают другие размеры колёс. Это делает полное покрытие затрат на два комплекта почти невозможным. Хотя два комплекта шин на дисках упрощают жизнь, с финансовой точки зрения их выгода не столь очевидна. Регулярное обслуживание и возможные проблемы могут привести к дополнительным тратам, а срок службы шин редко достигает 10 лет.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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