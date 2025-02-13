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Стабильность против инноваций: как Subaru стала надёжнее Toyota и BMW

2:06
Авто

Toyota и её люксовый суббренд Lexus больше не являются самыми надёжными автопроизводителями. В рейтинге надёжности автомобилей за 2024 год, опубликованном Consumer Reports, лидером стала Subaru, обогнав не только Toyota, но и BMW, Porsche и Honda.

Subaru XV
Фото: Wikipedia by Overlaet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Subaru XV

Как составляется рейтинг надёжности

Исследование основывалось на данных более чем 300 000 автомобилей, проданных с 2000 по 2025 год. Итоговая оценка формировалась с учётом нескольких факторов:

  • Надёжность автомобилей после выхода из автосалона.
  • Удовлетворённость владельцев.
  • Рейтинг безопасности.
  • Результаты дорожных испытаний.

В итоговой таблице Lexus набрал 65 баллов, Toyota - 62, а Subaru - 68, заняв первое место.

Почему Subaru оказалась надёжнее

Главный секрет успеха Subaru не связан с внедрением новейших технологий. Напротив, компания использует проверенные временем компоненты от старых моделей в новых автомобилях. Такой подход снижает риск поломок и делает машины более предсказуемыми в эксплуатации.

Toyota сдаёт позиции

Некоторые модели Toyota, включая электрические внедорожники Tacoma, Tundra и bZ4X, получили оценки ниже среднего, что также повлияло на общий рейтинг бренда.

Электромобили в рейтинге надёжности

Впервые в рейтинге появилось больше электрокаров, чем когда-либо прежде. Однако шесть из семи моделей Subaru, участвовавших в исследовании, были оснащены традиционными двигателями внутреннего сгорания и показали высокие результаты.

Конкуренция становится жёстче

Subaru не только стала самым надёжным брендом, но и возглавила общий рейтинг автопроизводителей, потеснив BMW. Это доказывает, что иногда стабильность и проверенные решения могут быть важнее, чем инновации.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Subaru — автомобилестроительный бренд, принадлежит компании Subaru Corporation. 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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