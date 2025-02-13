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Kia презентует три новых электромобиля

EV Day в Испании: анонс новинок Kia
2:15
Авто

Компания Kia представила первые фотографии трех новых электрических моделей, обозначенных индексами EV2, EV4 и PV5. Из представленного набора две машины относятся к легковым, а одна — к коммерческому сегменту. Полное знакомство с новинками запланировано на мероприятии EV Day, которое пройдет 27 февраля в Испании.

Kia KX1
Фото: Own work by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Kia KX1

В опубликованных тизерах демонстрировались отдельные элементы экстерьера, выполненные в актуальном стиле бренда. По предварительной информации, автомобили обладают угловатыми линиями кузова, оригинальными силуэтами и характерной вертикальной светотехникой, однако подробные технические данные пока не озвучивались.

Что касается коммерческого фургона PV5, его концепция уже не раз демонстрировалась в обновленном виде. Например, на выставке SEMA был представлен прототип, предназначенный для внедорожных путешествий, с усиленной ходовой частью и салоном, допускающим различные варианты трансформации.
Модель EV4, ранее показанная как концепт-кар, готовится к выпуску серийной версии.

Ожидается, что окончательный вариант сохранит смелые дизайнерские решения прототипа и будет предложен как в вариантах седана, так и хэтчбека. В его состав войдет агрегат мощностью 204 л. с. в сочетании с батареей на 82 кВт.
Мировая премьера модели EV2 состоится в Испании. Ранее этот электрокар был замечен лишь на шпионских фотографиях, полученных во время дорожных испытаний. По предварительной информации, данная модель появится в виде компактного кроссовера, специально разработанного для европейского рынка, и займет позицию самого доступного электромобиля в линейке Kia.

Отметим, что в прошлом году компания также представила компактный кроссовер Syros, ориентированный на индийский рынок. Первоначально он комплектовался бензиновыми и дизельными агрегатами, но в перспективе планируется выпуск полностью электрической версии.

Уточнения

Kia Corporation — южнокорейская автомобилестроительная компания, второй автопроизводитель в Республике Корея. Основана в декабре 1944 года, после банкротства в 1997 году вошла в состав Hyundai Motor Group. Продажи компании составляют около 3 млн автомобилей в год, основными рынками являются Республика Корея, США, Западная Европа, Китай и Индия. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Kia заняла 283-е место.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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