Адаптивный круиз-контроль: почему он может быть опасен?

Согласно исследованию, опубликованному на портале Science Direct, современные системы помощи водителю (ADAS) оказывают неоднозначное влияние на безопасность дорожного движения. В рамках анализа были изучены 28 различных технологий, и результаты показали, что адаптивный круиз-контроль представляет наибольшую угрозу.
Эксперты изучили статистику аварий по всему миру, связанную с использованием ADAS. Наиболее эффективными оказались системы удержания в полосе и контроля усталости водителя, которые снижают вероятность ДТП на 19,1% и 14% соответственно. Однако круиз-контроль, включая его адаптивную версию, которая автоматически регулирует дистанцию до впереди идущего автомобиля, увеличивает риск аварий на 8% и 12%.
Примечательно, что круиз-контроль стал единственной системой, оказывающей негативное влияние на безопасность. Остальные либо способствуют снижению аварийности, либо не оказывают существенного эффекта.
На фоне этих данных примечателен случай с владельцем Tesla Cybertruck, который попал в аварию при активированной системе автономного вождения. Автомобиль не распознал конец полосы и столкнулся с препятствием. Однако водитель не стал критиковать технологию, отметив высокий уровень пассивной безопасности электрокара.
Круиз-контроль (САПС) (англ. Cruise control, нем. Tempomat, также встречается «автоспид» и «автодрайв») — устройство, поддерживающее постоянную скорость автомобиля, автоматически прибавляя газ при снижении скорости движения и уменьшая при её увеличении, к примеру, на спусках, без участия водителя.
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