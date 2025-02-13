Toyota Supra нового поколения разделит платформу с Mazda

Mazda и Toyota объединяются для создания нового спорткара

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Японские СМИ сообщают о совместной разработке Mazda и Toyota, которая может стать новым этапом в истории спортивных автомобилей. По данным инсайдеров, компании работают над моделью, вдохновлённой легендарной RX-7, но с принципиально иной технологической базой. В отличие от оригинала, оснащённого роторным мотором, новинка, вероятно, получит рядную шестицилиндровую силовую установку, возможно, созданную на платформе SkyActiv.

Фото: commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota Supra

Сотрудничество автогигантов, длящееся почти восемь лет, уже привело к обмену технологиями и совместному производству. Теперь речь идёт о проекте, который может повлиять на судьбу следующего поколения GR Supra. Ранее предполагалось, что Toyota сосредоточится на гибридных решениях с турбированным двухлитровым двигателем, а Mazda — на гибридной системе с компактным роторным генератором для концепта Iconic SP. Однако последняя информация противоречит этим планам.

Текущая версия Toyota Supra, напомним, скоро завершит свой жизненный цикл — недавно была представлена её финальная спецсерия.

Уточнения

Toyota Supra (яп. トヨタ・スープラ) — серийный спортивный автомобиль, выпускающийся компанией Toyota с 1978 года. Дизайн Supra был перенят от Toyota Celica, но кузов стал длиннее и шире. Начиная с середины 1986 года, Supra отделилась от Celica, став самостоятельной моделью. В связи с этим Toyota перестала использовать префикс Celica, и автомобиль стал именоваться просто Supra. Первое, второе и третье поколения Supra собирались на заводе в Тахаре, четвёртое поколение — на заводе в городе Тоёта в Японии, а пятое поколение собирается как в Японии (в городе Тоëта), так и в Австрии (в городе Грац фирмой Magna Steyr).

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