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Валютные колебания и авторынок: чего ждать российским покупателям?

Параллельный импорт дешевеет? Прогноз эксперта на фоне роста рубля
Авто

Укрепление российского рубля может привести к снижению цен на автомобили, ввозимые в страну через параллельный импорт. Такое мнение высказал Кирилл Чернов, эксперт по подбору авто и создатель YouTube-канала AvtoRevizorro.

Haval Menglong 002
Фото: commons.wikimedia.org by Zoerides, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Haval Menglong 002

По его словам, стабилизация курса евро ниже отметки в 100 рублей станет позитивным сигналом для потребителей. Чернов подчеркнул, что это затронет машины всех марок и классов, так как цены напрямую зависят от валютных колебаний. При этом он назвал курс рубля ключевым фактором формирования стоимости иномарок, в отличие от зарубежных скидок, которые, по его мнению, не имеют значения для российского рынка.

Эксперт пояснил, что бонусы на европейские и американские автомобили в Китае не компенсируют высокие таможенные пошлины и логистические издержки при ввозе в Россию. Таким образом, даже при наличии скидок за границей итоговая цена для покупателей в РФ останется высокой.

На момент публикации материала курс евро на межбанковском рынке опустился до 98 рублей, а доллар торговался ниже 94 рублей. Эти значения стали максимальными за последние четыре месяца — предыдущий аналогичный показатель фиксировался в начале сентября 2023 года.

Уточнения

Тамо́женная по́шлина — обязательный платёж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу (таможенные границы могут отличаться от государственных, если государства состоят в экономических или таможенных союзах). Уплата таможенной пошлины является условием ввоза или вывоза товара и обеспечивается мерами государственного принуждения.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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