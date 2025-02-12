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Nissan N7: Подробности о новом электроседане с искусственным интеллектом DeepSeek

Nissan N7: Первый зарубежный электрокар с интеллектом DeepSeek на рынке Китая
1:54
Авто

Весной текущего года на рынок Китая поступит новый электромобиль Nissan N7, оснащённый интеллектуальной системой DeepSeek. Как сообщает издание Cnevpost, это первая модель иностранного бренда, в которой применена данная технология. Производством седана займётся совместное предприятие Nissan и Dongfeng, что подчеркивает стратегическое партнёрство компаний.

Nissan N7
Фото: commons.wikimedia.org by Zoerides, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Nissan N7

По данным разработчиков, DeepSeek способен анализировать данные и самообучаться, что улучшает распознавание действий водителя и делает взаимодействие с электронными системами более интуитивным. Основные улучшения затронут голосовой ассистент, навигацию и адаптацию медиаконтента под предпочтения пользователя.

Кроме DeepSeek, в Nissan N7 внедрён комплекс ассистентов от стартапа Momenta, позволяющий автомобилю автономно перемещаться как по трассам, так и в городских условиях. Это сочетание технологий позиционируется как прорыв в области умного вождения.

Отмечается, что китайские автопроизводители, включая BYD, Zeekr и Leapmotor, также планируют интегрировать DeepSeek в свои модели. Однако за пределами КНР к системе относятся с осторожностью: например, Hyundai/Kia запретили сотрудникам использовать её, ссылаясь на возможные риски.

Технические детали Nissan N7 пока раскрыты частично. Известно, что длина седана составляет 4930 мм при колёсной базе 2915 мм. Машина получит электромотор мощностью 218 или 272 л. с. и запас хода до 620 км. Полная информация станет доступна перед официальным стартом продаж.

Уточнения

Nissan Motor Co., Ltd. (яп. 日産自動車株式会社 ниссан дзидо:ся кабусикигайся) — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире. Компания основана в 1933 году. Штаб-квартира находится в городе Иокогама. Входит в Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi.
 

DeepSeek (кит. упр. 深度求索, пиньинь Shēndù Qiúsuǒ) — китайская компания, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, а также семейство больших языковых моделей. Компания базируется в Ханчжоу, основана и поддерживается китайским хедж-фондом High-Flyer. DeepSeek выпустила свои модели с открытым исходным кодом. Версия DeepSeek-V3 считается сравнимой с другими языковыми моделями в 2024 году, такими как Qwen и ChatGPT.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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