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"Я купил её, прежде чем Илон сошел с ума": волнение Tesla распространяется в Европе

Разочарование в Tesla: бренд Илона Маска теряет долю рынка из-за полемики и конкуренции
Авто

Энтузиазм по отношению к автомобилям марки Tesla, которые когда-то были символом авангарда и инноваций, похоже, угасает у части клиентов. Некоторые владельцы, изначально очарованные видением и обещаниями Илона Маска, теперь разочарованы его противоречивыми высказываниями и неоднократными провокациями. Этот климат недоверия возникает в то время, когда Tesla сталкивается с усилением конкуренции, особенно со стороны китайских производителей, и когда ее модели начинают устаревать на фоне постоянно развивающегося предложения.

Tesla Model Y
Фото: commons.wikimedia.orgCreative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. by Benespit
Tesla Model Y

Похоже, что заявления и действия Илона Маска напрямую влияют на коммерческие показатели Tesla. В Европе продажи электромобилей американской компании переживают резкое падение. Значительное снижение было зафиксировано в нескольких ключевых странах: Испании (-75%), Франции (-63%) и Германии (-60%). Это недовольство проявляется даже на улицах, где некоторые владельцы Tesla теперь размещают наклейки, выражающие запоздалое сожаление: "Я купил её, прежде чем узнал, что Илон сойдет с ума". Параллельно с этим активисты даже призвали к бойкоту бренда в ответ на поддержку Илоном Маском немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

Помимо споров, вызванных его руководителем, Tesla также сталкивается с более структурными проблемами. Устаревание модельного ряда, который для некоторых моделей не претерпел значительного обновления в течение нескольких лет, является фактором уязвимости. В то же время конкуренция на рынке электромобилей усиливается с появлением китайских производителей, особенно агрессивных с точки зрения цен и инноваций.

Рафаэль Шартон, владелец Tesla с семилетним стажем, свидетельствует об этом разочаровании. Он объясняет, что Илон Маск, которого он когда-то считал нонконформистом, превратился, по его словам, в своего рода "Геббельса 2.0", распространяя ценности, которые он не разделяет. Этот владелец признается, что уже несколько месяцев подумывает о перепродаже своего автомобиля, несмотря на свою уверенность в том, что Tesla по-прежнему предлагает лучшие электромобили на рынке.

Таким образом, падение продаж Tesla в Европе, по-видимому, является результатом сочетания факторов. Имидж бренда омрачен спорами вокруг Илона Маска, но он также подвергается испытанию эволюцией рынка, усилением конкуренции и необходимостью обновления моделей.

Уточнения

Tesla "Тесла" - американская компания, производитель электромобилей и систем для хранения электроэнергии. В 2019 году Tesla стала крупнейшим производителем электромобилей в мире и держалась на этом месте несколько лет. По итогам 2024 года Tesla стала вторым производителем электромобилей в мире после BYD.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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