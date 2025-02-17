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Купить авто с пробегом становится всё сложнее, но почему цены не падают

1:32
Авто

Рынок автомобилей с пробегом продолжает бить ценовые рекорды. В 2023 году подержанные машины подорожали на 13%, тогда как новые — всего на 6%. Это значит, что на вторичном рынке России средневзвешенная стоимость авто уже достигла 1,18 млн рублей.

Стопки монет на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Стопки монет на столе

Почему цены на б/у авто растут так быстро

Аналитики агентства "Автостат" отмечают, что цены на вторичном рынке увеличиваются уже 5 лет подряд. Причём в 2022 году они выросли сразу на 33%! Однако сейчас темпы роста начали замедляться.

Как росли цены на автомобили с пробегом:

— 2020 год: +10%
— 2021 год: +22%
— 2022 год: +33%
— 2023 год: +17%
— 2024 год: +13%

В итоге за 5 лет стоимость подержанных авто выросла в 2,5 раза. В 2019 году средняя цена машины с пробегом составляла 490 тысяч рублей, а сегодня — 1,18 млн рублей.

А что дальше и стоит ли покупать авто сейчас

Эксперты прогнозируют, что цены на б/у машины могут продолжить рост, но более умеренными темпами. Поэтому тем, кто планирует покупку, стоит внимательно следить за рынком и не откладывать решение надолго.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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