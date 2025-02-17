Hyundai изменил цены на три модели — теперь их можно взять дешевле

Компания Hyundai продолжает корректировать стоимость своих автомобилей на китайском рынке. Недавно корейский бренд установил единую цену для Sonata и Tucson L, а теперь пересмотрел прайс-лист и на новый Hyundai Santa Fe 2025 года.
Теперь этот кроссовер можно приобрести за 175,8 тысяч юаней, что эквивалентно 2,3 млн рублей по текущему курсу.
Экстерьер модели выполнен в концепции "Open for More", а его размеры впечатляют:
— Длина — 4830 мм
— Колёсная база — 2815 мм
— Ширина — 1900 мм
— Высота — 1780 мм
Несмотря на квадратную форму кузова, аэродинамика автомобиля на высоком уровне — коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,3 Cd.
Santa Fe 2025 получил два 12,3-дюймовых экрана, объединённых под одним стеклом. Один выполняет роль виртуальной приборной панели, а второй отвечает за мультимедиа. Также в комплектации есть проекционный дисплей HUD.
Кроссовер доступен с 5-, 6- и 7-местным салоном, что делает его отличным выбором как для семей, так и для любителей просторных авто.
Под капотом установлен 2,0-литровый турбомотор, который выдаёт 247 л. с. и 353 Н·м крутящего момента. В паре с ним работает 8-ступенчатый автомат, обеспечивающий плавность хода и динамику.
Hyundai Santa Fe — среднеразмерный кроссовер, созданный на платформе Hyundai Sonata. Автомобиль был назван в честь города в Нью-Мексико. В 2001 году эта модель была первым кроссовером Hyundai, выпущенным в то же время, что и Ford Escape/Mazda Tribute и Pontiac Aztek.
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