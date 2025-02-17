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Hyundai изменил цены на три модели — теперь их можно взять дешевле

1:55
Авто

Компания Hyundai продолжает корректировать стоимость своих автомобилей на китайском рынке. Недавно корейский бренд установил единую цену для Sonata и Tucson L, а теперь пересмотрел прайс-лист и на новый Hyundai Santa Fe 2025 года.

Hyundai Santa Fe
Фото: Car and Driver by Michael Simari, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Hyundai Santa Fe

Сколько стоит новый Santa Fe

Теперь этот кроссовер можно приобрести за 175,8 тысяч юаней, что эквивалентно 2,3 млн рублей по текущему курсу.

Как выглядит новый Santa Fe

Экстерьер модели выполнен в концепции "Open for More", а его размеры впечатляют:
— Длина — 4830 мм
— Колёсная база — 2815 мм
— Ширина — 1900 мм
— Высота — 1780 мм

Несмотря на квадратную форму кузова, аэродинамика автомобиля на высоком уровне — коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,3 Cd.

Что внутри

Santa Fe 2025 получил два 12,3-дюймовых экрана, объединённых под одним стеклом. Один выполняет роль виртуальной приборной панели, а второй отвечает за мультимедиа. Также в комплектации есть проекционный дисплей HUD.

Кроссовер доступен с 5-, 6- и 7-местным салоном, что делает его отличным выбором как для семей, так и для любителей просторных авто.

Двигатель и трансмиссия

Под капотом установлен 2,0-литровый турбомотор, который выдаёт 247 л. с. и 353 Н·м крутящего момента. В паре с ним работает 8-ступенчатый автомат, обеспечивающий плавность хода и динамику.

Уточнения

Hyundai Santa Fe — среднеразмерный кроссовер, созданный на платформе Hyundai Sonata. Автомобиль был назван в честь города в Нью-Мексико. В 2001 году эта модель была первым кроссовером Hyundai, выпущенным в то же время, что и Ford Escape/Mazda Tribute и Pontiac Aztek.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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