Автомастерская повредила ваш автомобиль? Вот как вернуть деньги

Вы оставили машину в сервисе, а при получении обнаружили царапины, вмятины или другие повреждения? Сотрудники уверяют, что автомобиль был таким изначально? Это частая проблема, но решить её можно, если действовать правильно.
Не вступайте в конфликт, а сразу зафиксируйте повреждения. Если заметили проблему уже после выезда из сервиса, вернитесь как можно скорее. Полезно заранее иметь фото или видео машины до ремонта, чтобы было с чем сравнивать.
— Акт приёма-передачи с подробным описанием состояния автомобиля
— Чеки, квитанции, договор с сервисом
— Фотографии машины до ремонта и сразу после него
— Свидетельские показания (если при сдаче автомобиля присутствовали третьи лица)
Если мастерская отказывается признавать вину, можно обратиться к независимым экспертам. Они проведут оценку и определят, когда и при каких обстоятельствах появились повреждения. Если экспертиза подтвердит факт повреждений в сервисе, это станет весомым аргументом в вашу пользу.
Если на претензию не ответили или отказали в компенсации, можно:
— Обратиться в Роспотребнадзор — они проведут проверку.
— Подать иск в суд и требовать возмещения ущерба, включая расходы на экспертизу и моральный вред.
— Привлечь общественные организации, защищающие права автовладельцев.
Если у вас КАСКО, страховая компания может возместить ущерб, если он подпадает под условия договора. Важно заранее изучить полис, чтобы знать свои права.
— Выбирайте проверенные СТО с хорошей репутацией.
— При сдаче машины подписывайте акт приёма-передачи с детальным описанием состояния.
— Присутствуйте при диагностике и проверке работ.
— Перед тем как забирать автомобиль, лично убедитесь в его исправности и не подписывайте документы, пока не проверите всё.
— Оставляйте отзывы о сервисах, чтобы предупредить других водителей.
Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.
Глубоководный телескоп, установленный в море у берегов Сицилии, зарегистрировал необычное нейтрино — "частицу духов Вселенной", природа которой остается нераскрытой.