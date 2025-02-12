Топ-5 самых дорогих дизельных внедорожников УАЗ: обзор эксклюзивных моделей

Дизельные УАЗы: от заводских экспериментов до тюнинг-шедевров

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Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), известный своими внедорожниками, исторически экспериментировал с дизельными двигателями. Первой моделью, получившей дизельный вариант, стал УАЗ Hunter. В 2005 году завод начал серийное производство Hunter с дизельными агрегатами Заволжского моторного завода (ЗМЗ), но впоследствии от этой идеи отказались, сосредоточившись исключительно на бензиновых двигателях. Однако, в 2008 году дизельная эра вернулась на УАЗ с моделью "Патриот", но на этот раз с импортным двигателем — итальянским Iveco. Этот 2,3-литровый мотор соответствовал экологическому стандарту Евро-3, развивал мощность в 116 лошадиных сил и отличался умеренным расходом топлива — около 9,5 литров на 100 километров. В 2012 году на смену итальянскому двигателю пришел отечественный турбодизель ЗМЗ-51432, отвечавший уже стандарту Евро-4.

После рестайлинга "Патриота" в 2016 году дизельная версия исчезла из модельного ряда, что вызвало огорчение поклонников марки, которые до сих пор активно призывают УАЗ вернуть дизель в линейку внедорожников. В настоящее время компания "Соллерс" возобновила производство дизельных двигателей на заводе в Елабуге. Первыми дизельные агрегаты получили коммерческие фургоны Sollers, а к осени 2025 года дизельный "Патриот" должен снова стать реальностью для покупателей.

Фото: commons.wikimedia.org by SuperTank17, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ УАЗ Hunter использовался во время экспедиции в Монголию

Пока завод раздумывал о возвращении дизеля, владельцы УАЗов не теряли времени даром и самостоятельно устанавливали дизельные двигатели на свои бензиновые автомобили. В результате, на вторичном рынке сегодня можно найти немало таких переделанных внедорожников. Примечательно, что в большинстве случаев все изменения в конструкции были официально зарегистрированы и внесены в документы на автомобиль. Редакция онлайн-издания 110 km. ru провела исследование объявлений на популярных сайтах и составила подборку из пяти самых дорогих дизельных УАЗов, представленных на вторичном рынке.

110 km. ru представил: топ-5 самых дорогих дизельных УАЗов на вторичном рынке:

1. УАЗ "Патриот" 2011 года выпуска — 1 850 000 рублей

Открывает рейтинг редкий экземпляр УАЗ "Патриот" 2011 года выпуска с заводским дизельным двигателем Iveco, выставленный на продажу в Геленджике по цене 1 850 000 рублей. Этот внедорожник находится в отличном состоянии и основательно подготовлен для экспедиций и экстремального бездорожья. Среди доработок отмечаются принудительные пневматические блокировки в обоих мостах от компании "Иж-Техно" и военные мосты от "Барса". Автомобиль оснащен передней лебедкой ComeUp, компрессором Berkut 24 с ресивером, американской палаткой Useroof 2х6 на крыше, а также двумя комплектами внедорожной резины. Подчеркивается, что все внесенные изменения в конструкцию автомобиля узаконены. В салоне установлена высококлассная аудиосистема и рация, а также кондиционер, парктроник и камера заднего вида. Дополнительный комфорт обеспечивают функция дистанционного запуска двигателя и программируемый предпусковой отопитель. За 14 лет эксплуатации данный "Патриот" проехал 145 тысяч километров.

2. УАЗ Hunter 2010 года выпуска — 2 500 000 рублей

В Иваново на продажу выставлен УАЗ Hunter 2010 года выпуска, прошедший почти 110 тысяч километров, по цене 2 500 000 рублей. Под капотом этого Hunter установлен 2,2-литровый дизельный двигатель мощностью 92 лошадиные силы, работающий в паре с механической коробкой передач. Согласно данным портала Авто. ру, автомобиль сменил около десяти владельцев и подвергся значительным доработкам, при этом все изменения внесены в паспорт транспортного средства. Внедорожник получил лифтованную подвеску, усиленные пружины и амортизаторы, шноркель, лебедку Runva, силовые бамперы, расширители колесных арок, а также новую оптику и световые балки "Аврора". Кузов и рама автомобиля прошли дополнительную антикоррозийную обработку. В салоне установлены передние сиденья от BMW X5 с электрорегулировками и задние откидные сиденья от Nissan Patrol. Также в оснащение входят электростеклоподъемники, сигнализация с автозапуском и улучшенная система отопления салона.

3. УАЗ-31519 2000 года выпуска — 2 900 000 рублей

В Иркутске предлагается к продаже раритетный УАЗ-31519 2000 года выпуска, владелец которого заявляет о "множестве доработок". Вместо штатного двигателя под капотом теперь установлен 3,0-литровый турбодизель Mercedes-Benz (ОМ 606) с механическим ТНВД от ОМ 603 и новой турбиной с изменяемой геометрией. Система охлаждения двигателя была полностью переделана, установлен радиатор AJS от BMW Е38. Двигатель агрегатирован с 6-ступенчатой механической коробкой передач от Mercedes-Benz Vito и цепной раздаточной коробкой от Nissan Patrol (Y61). Внедорожник также получил военные мосты, усиленные ШРУСы и полуоси, пневмоблокировки "Иж-Техно", дисковые тормоза, вакуумный усилитель тормозов, ГУР и рулевое колесо от Mercedes-Benz. Дополнительное оборудование включает компрессор с ресивером, электрическую лебедку, силовые бамперы, новую светодиодную оптику и повторители поворотов, а также полностью замененную проводку. В салоне установлены кожаные сиденья от Mercedes-Benz ML с подогревом и электрорегулировками, а также аудиосистема Deaf Bonce с сабвуфером. Утверждается, что все внесенные изменения узаконены и зарегистрированы в соответствующих документах. Цена данного экземпляра составляет 2 900 000 рублей.

4. УАЗ "Патриот" 2009 года выпуска — 2 900 000 рублей

В Невинномыске за аналогичную цену в 2 900 000 рублей продается уникальный УАЗ "Патриот" 2009 года выпуска, собранный практически вручную. К объявлению на сайте Авто. ру приложен подробный фотоотчет, демонстрирующий процесс сборки автомобиля, начиная с голого кузова и шасси и заканчивая подготовленным к самым сложным условиям бездорожья внедорожником. Владелец подверг доработке практически все узлы и агрегаты автомобиля, от подвески и силовой установки до салона и кузова. В описании указано, что кузов автомобиля теперь бронированный. Утверждается, что все изменения были выполнены по заводским чертежам в заводских условиях, официально зарегистрированы в ПТС и успешно прошли проверку в реальных условиях эксплуатации.

5. УАЗ-3159 "Барс" 2003 года выпуска — 3 150 000 рублей

Самым дорогим дизельным УАЗом в подборке стал УАЗ-3159 "Барс" 2003 года выпуска, выставленный на продажу в городе Шуя за 3 150 000 рублей. Длиннобазный "Барс", разработанный в 1999 году на базе грузопассажирского УАЗ-3153 "Гусар", изначально оснащался бензиновым двигателем ЗМЗ-409. Однако, в процессе эксплуатации автомобиль был переоборудован под дизельный двигатель Isuzu объемом 2,7 литра и мощностью 77 лошадиных сил, дополненный предпусковым подогревателем Webasto. Двигатель агрегатирован с механической коробкой передач и раздаточной коробкой Isuzu. В 2023 году кузов автомобиля был полностью перекрашен камуфляжной краской Raptor. Среди других доработок — демпфер руля "Риф", усиленная подвеска Ironman, силовые бамперы, лебедка, шноркель, багажник на крыше, дополнительное освещение, фаркоп, компрессор Berkut с ресивером, пневмомагистраль и принудительные пневмоблокировки. В салоне установлены сиденья от Ssangyon. Подчеркивается, что все внесенные изменения в конструкцию автомобиля официально узаконены. Пробег 22-летнего автомобиля составляет 80 тысяч километров.

Уточнения

Улья́новский автомоби́льный заво́д (ООО «Ульяновский автомобильный завод», ранее «Ульяновский дважды удостоен ордена Трудового Красного Знамени автомобильный завод имени В. И. Ленина», «Ульяновский завод имени И. В. Сталина», аббревиатуры УльЗИС, УАЗ, UAZ) — предприятие в Ульяновске, основано в июле 1941 года, входит в состав автомобильного холдинга «Соллерс» (бывший «Северсталь-авто»). Является российским производителем полноприводных автомобилей: внедорожников, лёгких грузовиков и микроавтобусов.





Тюнинг автомобиля — процесс доработки (т.н. моддинг) обычного автомобиля, нацеленный на изменение заводских характеристик (увеличение мощности и эффективности двигателя, повышение эффективности тормозов, улучшение подвески, улучшение мультимедиа системы автомобиля, а также кардинальная переделка автомобиля, например в кабриолет или пикап). Тюнинг как стремление улучшить автомобиль объединяет большое количество энтузиастов по всему миру, для которых тюнинг — это хобби или профессиональная деятельность.

